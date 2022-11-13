Gabigol lidera festa do Fla e provoca Tite: 'Jogo em uma seleção'

A massa que acompanhou o trio elétrico puxou o canto de protesto ao técnico da Seleção Brasileira

Torcida do Flamengo fez a festa nas ruas do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Na lista de provocações e ironias, Gabigol também mandou farpas para o Real Madrid, representante europeu que vai disputar o Mundial de Clubes no ano que vem. "Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar", cantou o atleta embalando a torcida.

Na comemoração sobraram homenagens. Gabigol felicitou os companheiros de clube, em especial, o meia Diego Ribas. Novo dono da camisa dez, ele festejou a novidade ao som do microfone

"É um prazer usar a camisa dez do Zico e do Diego. Eu terei muita honra em usar essa camisa. Isso aqui é o Flamengo, o Flamengo é favela. Vamos comemorar", sentenciou o jogador.

Gabigol e Vidal com a Taça Libertadores Crédito: Instagram / Reprodução

Na festa, um drone entregou a camisa com o novo número ao jogador em ação simbólica de um dos patrocinadores do clube.