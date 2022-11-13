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Ironia do artilheiro

Gabigol lidera festa do Fla e provoca Tite: 'Jogo em uma seleção'

Atacante ironizou a sua não convocação para a Copa do Mundo, durante comemoração dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 nov 2022 às 15:58

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 15:58

RIO DE JANEIRO - Novo camisa dez do Flamengo com a aposentadoria de Diego Ribas, Gabigol foi o centro das atenções na programação da festa armada para a torcida rubro-negra festejar a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil neste domingo (13), nas ruas do Rio de Janeiro. Em resposta às manifestações de solidariedade dos torcedores por não ter sido convocado para a Copa do Mundo do Catar, o atacante aproveitou o evento para alfinetar Tite. "Eu já jogo em uma seleção."
A massa que acompanhou o trio elétrico puxou o canto de protesto ao técnico da Seleção Brasileira.
Torcida do Flamengo faz festa
Torcida do Flamengo fez a festa nas ruas do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
Na lista de provocações e ironias, Gabigol também mandou farpas para o Real Madrid, representante europeu que vai disputar o Mundial de Clubes no ano que vem. "Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar", cantou o atleta embalando a torcida.
Na comemoração sobraram homenagens. Gabigol felicitou os companheiros de clube, em especial, o meia Diego Ribas. Novo dono da camisa dez, ele festejou a novidade ao som do microfone
"É um prazer usar a camisa dez do Zico e do Diego. Eu terei muita honra em usar essa camisa. Isso aqui é o Flamengo, o Flamengo é favela. Vamos comemorar", sentenciou o jogador.
Gabigol e Vidal com a Taça Libertadores
Gabigol e Vidal com a Taça Libertadores Crédito: Instagram / Reprodução
Na festa, um drone entregou a camisa com o novo número ao jogador em ação simbólica de um dos patrocinadores do clube.
O trio elétrico também serviu de palanque para um pedido do artilheiro. O desfecho positivo para repatriar o volante Gérson. O atleta, que estava no futebol francês, já está no Rio e as negociações para o seu retorno junto ao Olympique estão sendo mantidas pela diretoria carioca.

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