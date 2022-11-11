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Flamengo assume liderança do ranking mundial de clubes; Palmeiras é 3°

Após títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, rubro-negro aparece em primeiro lugar no levantamento feito pela IFFHS
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2022 às 17:58

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 17:58

SÃO PAULO - O Flamengo é o melhor time do mundo. A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, em português), divulgou nesta sexta-feira (11) o ranking mensal de clubes com a equipe rubro-negra na ponta. Liverpool e Palmeiras — que era o primeiro colocado no mês passado — fecham o top-3.
Jogadores do Flamengo levantam o troféu da Libertadores
Jogadores do Flamengo levantam o troféu da Libertadores Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
No mês de outubro, o Flamengo conquistou dois títulos expressivos: a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América — o suficiente para superar o Palmeiras e assumir a primeira colocação do ranking. Na última lista, os cariocas estavam em segundo.
O ranking leva em conta o desempenho das equipes até o dia 31 de outubro de 2022. Assim, o título brasileiro do Palmeiras —confirmado no dia 2 de novembro — só vale para o próximo mês.
Dois brasileiros que estavam no top-10 até o último ranking registraram queda acentuada e não estão mais entre os dez melhores. O Athletico Paranaense, que era o sétimo, agora ocupa a 13ª posição; e o Atlético-MG, que era o nono, caiu para o 19º lugar.
Entre as novidades no top-10, o Bayern de Munique aparece em sétimo (era o 11º), o Benfica é o oitavo (era o 14º) e o RB Leipzig é o décimo (era o 25º).
Confira o top-10:
1º) Flamengo (Brasil) - 329 pontos
2º) Liverpool (Inglaterra) - 311 pontos
3º) Palmeiras (Brasil) - 308 pontos
4º) Real Madrid (Espanha) - 297 pontos
5º) Chelsea (Inglaterra) - 293 pontos
6º) Manchester City (Inglaterra) - 292 pontos
7º) Bayern de Munique (Alemanha) - 248 pontos
8º) Benfica (Portugal) - 243 pontos
9º) Inter de Milão (Itália) - 243 pontos
10º) RB Leipzig (Alemanha) - 239 pontos

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