Flamengo assume liderança do ranking mundial de clubes; Palmeiras é 3°

SÃO PAULO - O Flamengo é o melhor time do mundo. A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, em português), divulgou nesta sexta-feira (11) o ranking mensal de clubes com a equipe rubro-negra na ponta. Liverpool e Palmeiras — que era o primeiro colocado no mês passado — fecham o top-3.

Jogadores do Flamengo levantam o troféu da Libertadores Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

No mês de outubro, o Flamengo conquistou dois títulos expressivos: a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América — o suficiente para superar o Palmeiras e assumir a primeira colocação do ranking. Na última lista, os cariocas estavam em segundo.

O ranking leva em conta o desempenho das equipes até o dia 31 de outubro de 2022. Assim, o título brasileiro do Palmeiras —confirmado no dia 2 de novembro — só vale para o próximo mês.

Dois brasileiros que estavam no top-10 até o último ranking registraram queda acentuada e não estão mais entre os dez melhores. O Athletico Paranaense, que era o sétimo, agora ocupa a 13ª posição; e o Atlético-MG, que era o nono, caiu para o 19º lugar.

Entre as novidades no top-10, o Bayern de Munique aparece em sétimo (era o 11º), o Benfica é o oitavo (era o 14º) e o RB Leipzig é o décimo (era o 25º).