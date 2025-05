Decisivo

"Fruto de trabalho", diz goleiro capixaba que garantiu título para o Vasco

Natural de Nova Venécia, Lucas Andrade defendeu cobrança decisiva e foi o herói da conquista da Copa do Brasil Sub-17 para o clube cruz-maltino

Publicado em 8 de maio de 2025 às 18:43

Goleiro do Vasco, Lucas Andrade celebra título inédito do clube: "Emoção muito grande" Crédito: Lucas Andrade

O Vasco da Gama é o novo campeão da Copa do Brasil Sub-17. Em uma final com direito a pênaltis nesta terça-feira (6), o time carioca empatou em 2 a 2 com o Bahia no tempo regulamentar e venceu por 5 a 3 nas cobranças de pênaltis. O grande nome da noite foi o goleiro capixaba Lucas Andrade, que defendeu uma cobrança na disputa e se consagrou como o herói da conquista inédita para o clube de São Januário. >

Natural de Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo, Lucas chegou ao Vasco em 2023 e já havia conquistado a Copa Rio Sub-16 no ano passado. Desta vez, sua atuação decisiva nas penalidades selou o primeiro título cruzmaltino na história da Copa do Brasil Sub-17.>

“Estou muito feliz. Queria agradecer a Deus e a toda a equipe que fez uma campanha invicta. Isso é fruto de muito trabalho”, afirmou o goleiro em entrevista ao Gazeta Esportes.>

O título marca mais um passo importante na jovem carreira do arqueiro, que vem se destacando nas categorias de base do clube carioca. Com defesas seguras e liderança dentro de campo, Lucas Andrade desponta como uma das grandes promessas para o futuro do futebol brasileiro.>

O Nova Venécia parabenizou o goleiro

O Nova Venécia parabenizou o Vasco da Gama pela conquista da Copa do Brasil Sub-17 e em especial para o goleiro Lucas Andrade, jovem veneciano e cria da base do Leão, que brilhou na final contra o Bahia.>

A campanha invicta do Vasco

O Vasco foi campeão invicto da competição, somando seis vitórias e dois empates ao longo da campanha. A equipe estreou contra o Coimbra e venceu por 3 a 1. Além da final, a primeira fase é a única realizada em jogo único. >

Nas oitavas, o Vasco eliminou o Cuiabá. Depois de empatar no jogo de ida por 1 a 1, o Cruz-Maltino goleou por 5 a 0 na volta. Já as quartas de final foram sem sustos. O Vasco venceu o Mazagão duas vezes, por 3 a 1 e por 5 a 0. Na semifinal, teve clássico contra o Flamengo e mais duas vitórias incontestáveis. O Vasco venceu por 4 a 2 e por 3 a 0 para garantir a vaga na final.>

A equipe carioca terminou a competição com 23 gols marcados e apenas oito sofridos.>

