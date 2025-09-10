Classificado

Fluminense vence o Bahia e avança às semifinais da Copa do Brasil

Tricolor fez uma partida segura e conseguiu fazer o placar necessário para a classificação no segundo tempo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:24

Canobbio abriu caminho para a vitória do Fluminense sobre o Bahia Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense cresceu no segundo tempo, venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (10) e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil. Canobbio e Thiago Silva marcaram os gols do jogo. Ambos saíram já na etapa final. O time carioca fechou o agregado em 2 a 1. Na ida, o Bahia havia vencido por 1 a 0.

O Fluminense agora espera por Botafogo ou Vasco na semifinal. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas. Na ida, empate por 1 a 1, em São Januário. Com a vaga do Flu, a Copa do Brasil já tem um carioca garantido na decisão.

As duas equipes voltam a campo para disputar a 23ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Fluminense recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília). Na segunda-feira, o Bahia recebe o Cruzeiro, às 20h.

O Jogo

O Fluminense fez uma partida segura defensivamente. Thiago Silva e Freytes pouco tiveram trabalho com o ataque do Bahia, que deu a bola para os cariocas por já ter vencido o jogo de ida.

No ataque, o capitão precisou de apenas um toque para colocar o Fluminense na semifinal. Bastou uma movimentação na direção contrária enquanto todos fechavam para a pequena área, e o camisa 3 apareceu sozinho para fazer o gol da classificação na reta final do segundo tempo. Canobbio havia marcado de pênalti antes. Festa da torcida tricolor no Maraca.

