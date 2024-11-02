Fluminense e Marcelo rescindem contrato após desentendimento com Mano Menezes

O lateral Marcelo não é mais jogador do Fluminense. Após o empate em 2 a 2 contra o Grêmio, na última sexta-feira (1º) , na qual entrou em conflito com o treinador Mano Menezes, o jogador se reuniu com a diretoria neste sábado (2) e as partes entraram em acordo pelo fim do contrato do jogador que ia até dezembro de 2024. O clube carioca comunicou por meio de uma nota nas redes sociais a rescisão com Marcelo.

O episódio que culminou no encerramento do contrato aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense vencia o Grêmio por 2 a 1. Mano chamou Marcelo e Marquinhos para entrarem nas posições de Lima e Keno, respectivamente. Na beira do gramado, o treinador do Fluminense foi passar instruções para o lateral, quando ouviu um comentário do jogador. Imediatamente Mano Menezes afastou Marcelo e chamou John Kennedy para entrar no lugar.

Marcelo seguirá desfalcando o Fluminense Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Na coletiva após a partida, Mano explicou a situação. "Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Coloquei o JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída", disse o treinador, sem revelar o que disse o lateral.

Na nota divulgada pelo clube, o Fluminense disse que a decisão foi tomada em "comum acordo" e relembrou os títulos conquistados por Marcelo, revelado em Xerém, na base do time. As conquistas mais relevantes do lateral com a camisa tricolor foram a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024. O jogador também levantou a taça do Campeonato Carioca de 2023.

NOTA OFICIAL



O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.



Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos… pic.twitter.com/vVR1TtnzXX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 2, 2024

O Fluminense afirmou que os "laços afetivos" com o jogador permanecem. O nome de Marcelo foi homenageado em um estádio no Centro de Treinamento do clube. Na ocasião, o jogador revelou que gostaria de estender o vínculo com o Fluminense, para disputar o Super Mundial de 2025.