O fim do “8 ou 80”: entenda por que o treino perfeito está dando lugar ao exercício que cabe na rotina

Um dos principais benefícios de priorizar a consistência é a aderência. Quanto mais compatível a atividade física estiver com a rotina, maiores são as chances de ela deixar de ser uma tarefa pontual e se tornar um hábito. A intensidade continua sendo importante, mas deve acompanhar a evolução individual. Quando a pessoa consegue manter uma frequência ao longo dos meses, os resultados tendem a ser mais consistentes do que em ciclos de grande esforço seguidos por longos períodos de interrupção. Além disso, concentrar muita intensidade em sessões isoladas pode aumentar o risco de desconfortos e lesões, especialmente para quem ainda não construiu uma rotina de atividade física.