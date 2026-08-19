PF mira quadrilha no ES que invadiu sistemas de bancos e desviou R$ 227 milhões

A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa suspeita de invadir sistemas de instituições financeiras e causar um prejuízo estimado em R$ 227 milhões. A ação, intitulada Operação Pane Seca, foi realizada na terça-feira (18) e divulgada nesta quarta (19).





Segundo a corporação, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em Vila Velha e Cariacica, no Espírito Santo, além de Vitória da Conquista, na Bahia. Segundo a Polícia Federal, também foram apreendidos smartphones, equipamentos eletrônicos, joias e cerca de R$ 40 mil em espécie.





As investigações apontam que os suspeitos realizaram milhares de transações, incluindo transferências bancárias e pagamentos de boletos. Os valores, segundo a PF, eram inicialmente enviados para contas de intermediários e, depois, movimentados para outras contas ou destinados a corretoras de criptoativos.





A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 226,2 milhões. De acordo com a Polícia Federal, os ativos ainda estão sendo contabilizados.





Durante a investigação, foram obtidos dados no âmbito do Projeto Tentáculos, um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e representantes do setor financeiro.





A apuração também contou com o afastamento de sigilos bancários e análises de dados telemáticos, segundo a corporação.





A Polícia Federal não informou, até a última atualização desta reportagem, informações sobre presos.