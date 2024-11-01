Flamengo x Atlético-MG: rivalidade e história na final da Copa do Brasil

A rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG ganhou mais um capítulo na longa história protagonizada pelos clubes ao longo de décadas: agora, os dois gigantes do futebol brasileiros medem forças na final da Copa do Brasil. Apesar do vasto histórico em confrontos, a decisão entre eles na competição é inédita, o que eleva ainda mais os ânimos das respectivas torcidas.

Gerson, do Flamengo, e Paulinho, do Galo, são duas das estrelas da final da Copa do Brasil Crédito: Pedro Souza/Atlético

Ao longo dos anos, eles já se enfrentaram em duas finais nacionais, com um título para cada lado: em 1980, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro após vencer o Galo no Maracanã. Já o Atlético ergueu a Supercopa do Brasil, em 2022, após uma vitória nos pênaltis.

No ano seguinte, a maior episódio envolvendo os dois clubes e que até hoje gera comentários nas duas torcidas: o confronto da semifinal da Copa Libertadores, em 1981.

Após empatarem os dois jogos em 2 a 2, as duas equipes se enfrentaram no Serra Dourada, em Goiânia-GO. Em uma partida violenta, o Galo teve 5 jogadores expulsos, o que abriu caminho para o Rubro-Negro chegar à final e se sagrar campeão da Libertadores da América pela primeira vez.

Na Copa do Brasil, os encontros também são marcantes, com seis embates (dois jogos cada) em fases eliminatórias, dos quais o Rubro-Negro saiu vitorioso em duas oportunidades e o Galo em uma.

Os maiores campeões do torneio são o Cruzeiro com 6 títulos, Grêmio com 5, Flamengo e Palmeiras, com 4 conquistas cada.

Para chegar à decisão do torneio nacional pela 10ª vez, o Flamengo deixou pelo caminho Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians. Vale estacar que as duas equipes estrearam na competição na terceira fase.

Campanha do Mengão

Terceira fase:

Flamengo 1 x 0 Amazonas

Amazonas Amazonas 0 x 1 Flamengo

Flamengo Oitavas de final:

Flamengo 2 x 0 Palmeiras

Palmeiras Palmeiras 1 x 0 Flamengo

Flamengo Quartas de final:

Bahia 0 x 1 Flamengo

Flamengo Flamengo 1 x 0 Bahia

Bahia Semifinal:

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Corinthians Corinthians 0 x 0 Flamengo

O Atlético-MG, por sua vez, eliminou Sport, CRB, São Paulo e Vasco e vai disputar a decisão da competição pela 4ª vez.

Campanha do Galão

Terceira fase:

Atlético-MG 2 x 0 Sport

Sport Sport 1 x 0 Atlético-MG

Atlético-MG Oitavas de final

CRB 2 x 2 Atlético-MG

Atlético-MG Atlético-MG 3 x 0 CRB

CRB Quartas de final:

São Paulo 0 x 1 Atlético-MG

Atlético-MG Atlético-MG 0 x 0 São Paulo

São Paulo Semifinal:

Atlético-MG 2 x 1 Vasco

Vasco Vasco 1 x 1 Atlético-MG

Flamengo na Copa do Brasil

O Flamengo, com quatro títulos (1990, 2006, 2013, 2022), é um dos clubes mais vitoriosos da Copa do Brasil. O time carioca construiu campanhas consistentes ao longo dos anos. Destaque para a edição de 2013, quando o Flamengo superou o Athletico-PR na final, consagrando-se campeão. Em 2022, mais uma vez mostrou sua força ao vencer o Corinthians e conquistou o quarto título.

O Flamengo decidirá pela quinta vez a Copa do Brasil como visitante, e o retrospecto não é bom. Só levou a melhor uma vez, justamente na primeira final na competição, em 1990. Dos outros três títulos, dois tiveram a finalíssima em casa (2013 e 2022). Em 2006, quando a disputa foi com o rival Vasco, os duelos foram disputados com divisão igualitária dos ingressos sendo considerado campo neutro.

O maior artilheiro do Flamengo na história da Copa do Brasil é Gabigol com 30 gols em 59 jogos.

Gabigol fez de pênalti e encerrou um longo jejum sem marcar pelo Flamengo diante do Juventude Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium/Folhapress

Atlético-MG na Copa do Brasil

O Atlético Mineiro possui dois títulos da Copa do Brasil (2014 e 2021). Em 2014, fez história ao conquistar o torneio pela primeira vez, após bater o rival Cruzeiro na final, em uma das maiores decisões de todos os tempos. A conquista de 2021 foi especial, coroando um elenco estrelado que passou com autoridade por todos os adversários, incluindo o Flamengo na semifinal, antes de vencer o homônimo paranaense na decisão.

Em 2024 o Atlético Mineiro caminha para um ano histórico, chegando nas finais da Copa do Brasil e Libertadores.