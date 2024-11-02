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Brasileirão

Fluminense leva gol no fim e fica no empate com o Grêmio no Maracanã

Tricolor das Laranjeiras buscou a virada em 2 a 1, mas viu o Grêmio empatar com Reinaldo nos acréscimos em pênalti cometido por Fábio

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 23:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2024 às 23:15
Fluminense e Grêmio empataram em 2 a 2 na partida de abertura da 32ª rodada do Brasileirão
Fluminense e Grêmio empataram em 2 a 2 na partida de abertura da 32ª rodada do Brasileirão Crédito: Agif/Folhapress
Fluminense e Grêmio ficaram no empate em 2 a 2 nesta sexta-feira (1), no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias e Kauã Elias marcaram para os donos da casa, e Braithwaite e Reinaldo (de pênalti) fizeram para os visitantes. Com o resultado, o Tricolor carioca chega a 37 pontos e assume provisoriamente a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Imortal segue em 11º lugar, com dois pontos a mais.
O primeiro tempo começou bem estudado, com o Fluminense ocupando bem o campo de ataque com e sem a bola. No entanto, o Grêmio manteve a marcação bem encaixada, e no contra-ataque conseguiu abrir o placar com Braithwaite, aproveitando rebote de Fábio em finalização de Reinaldo. A partir disso, a partida ficou mais movimentada.
O Flu teve boa chance com Lima, que desperdiçou grande passe de Kauã Elias. Já aos 43 minutos, Arias recebeu de Ganso na grande área, puxou para o pé esquerdo e bateu no contrapé de Marchesín. Assim, os times foram para o vestiário empatados em 1 a 1.
Após o intervalo, os donos da casa seguiram com ritmo intenso e criaram boas chances logo de cara. A melhor delas veio mais uma vez com Arias, que parou no goleiro e na trave na mesma finalização. Não demorou muito para a pressão dar resultado. Kauã Elias subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para colocar o Flu à frente, aproveitando escanteio cobrado por Lima.
O Grêmio então passou a ter mais a bola, mas sem ter muito perigo. Já nos acréscimos, veio a grande oportunidade, e o goleiro Fábio atropelou Nathan Fernandes dentro da área. Pênalti cobrado e convertido por Reinaldo para igualar o placar. No fim, empate em 2 a 2 no Maracanã

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