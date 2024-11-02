Flamengo ou Atlético-MG: quem tem o melhor time na final da Copa do Brasil?

Neste domingo (3), Flamengo e Atlético-MG iniciam a disputa pela decisão da Copa do Brasil. O Rubro-Negro, finalista pelo terceiro ano consecutivo, vem de um vice-campeonato diante do São Paulo, no ano passado, e tenta chegar ao pentacampeonato (1990, 2006, 2013, 2022). Já o Galo, bicampeão da competição (2014 e 2021), deseja o tricampeonato, vencido pela última vez em 2021.
Com elencos estrelados, a equipe de A Gazeta Esportes resolveu fazer a "prova dos 11". Num cara a cara, Murilo Cuzzuol, Caio Vasconcelos e Vinícius Lima escolherem o time ideal tirado das prováveis escalações para o confronto no Maracanã. Confira o resultado.