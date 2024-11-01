Dorival Jr. convoca a seleção brasileira para jogos contra Venezuela e Uruguai

O treinador Dorival Jr. anunciou na tarde desta sexta-feira (1) a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, os últimos compromissos da Amarelinha neste ano. As partidas serão as últimas neste ano pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)
- Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)
- Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)
- Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)
- Atacantes: Estevão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid)
O Brasil treinará em Belém-PA entre os dias 11 e 13, antes de embarcar para Maturin, onde enfrentará os venezuelanos no dia 14, às 18h. A capital paraense, a duas horas e 45 minutos de distância do local da partida, foi escolhida para encurtar os deslocamentos da delegação.
Logo após o jogo, o grupo terá como destino Salvador, que receberá o confronto contra o Uruguai no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova. Na capital baiana, a Seleção treinará no Barradão.