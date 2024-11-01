Brasileirão e final da Copa do Brasil: onde assistir aos jogos neste fim de semana

Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão Crédito: Vítor Silva/ Botafogo

As principais competições do futebol brasileiro estão chegando nas fases finais e nesta sexta-feira (01), o Fluminense enfrenta o Grêmio, em duelo de tricolores no Maracanã, às 21h (de Brasília). No sábado (2), o Brasileirão prossegue com mais 3 confrontos: o Bragantino enfrenta o Cuiabá, às 16h, em Bragança Paulista.

Mais tarde, às 18h30, o Juventude enfrenta o Fortaleza, visando fugir do rebaixamento. Outro confronto de desesperados é Athletico-PR e Vitória, na Arena da Baixada, em Curitiba, no mesmo horário.

No domingo o Brasileirão dá uma pausa para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, entre Flamengo x Atlético Mineiro, que acontece às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Transmissão:

Sexta-feira

Fluminense x Grêmio

Onde assistir: Premiere e SporTV (21h).





Premiere e SporTV (21h). Sábado

Bragantino x Cuiabá

Onde assistir: Premiere (16h)





Premiere (16h) Athletico-PR x Vitória

Onde assistir: Caze TV/Rede Furacão (18h30)





Caze TV/Rede Furacão (18h30) Juventude x Fortaleza

Onde assistir: Premiere (18h30)





Premiere (18h30) Domingo

Flamengo X Atlético MG

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime (16h)

A rodada do Brasileirão prossegue na segunda-feira (4), com o clássico entre Corinthians x Palmeiras, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. No dia seguinte, Internacional x Criciúma duelam no Beira-Rio, às 21h30, mesmo horário de Bahia x São Paulo, na Fonte Nova, e o clássico carioca, Botafogo x Vasco, no Niltão.