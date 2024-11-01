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Brasileirão e final da Copa do Brasil: onde assistir aos jogos neste fim de semana

A 32ª rodada do Brasileirão começa nesta sexta-feira (1), com o duelo de tricolores Fluminense x Grêmio. No domingo (3), às 16h, tem o primeiro jogo da decisão entre Flamengo x Atlético-MG

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 14:55

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

01 nov 2024 às 14:55
Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão
Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão Crédito: Vítor Silva/ Botafogo
As principais competições do futebol brasileiro estão chegando nas fases finais e nesta sexta-feira (01), o Fluminense enfrenta o Grêmio, em duelo de tricolores no Maracanã, às 21h (de Brasília). No sábado (2), o Brasileirão prossegue com mais 3 confrontos: o Bragantino enfrenta o Cuiabá, às 16h, em Bragança Paulista.
Mais tarde, às 18h30, o Juventude enfrenta o Fortaleza, visando fugir do rebaixamento. Outro confronto de desesperados é Athletico-PR e Vitória, na Arena da Baixada, em Curitiba, no mesmo horário.
No domingo o Brasileirão dá uma pausa para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, entre Flamengo x Atlético Mineiro, que acontece às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Transmissão: 

  • Sexta-feira
  • Fluminense x Grêmio
  • Onde assistir: Premiere e SporTV (21h).

  • Sábado
  • Bragantino x Cuiabá
  • Onde assistir: Premiere (16h)

  • Athletico-PR x Vitória
  • Onde assistir: Caze TV/Rede Furacão (18h30)

  • Juventude x Fortaleza 
  • Onde assistir: Premiere (18h30)

  • Domingo
  • Flamengo X Atlético MG
  • Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime (16h)
A rodada do Brasileirão prossegue na segunda-feira (4), com o clássico entre Corinthians x Palmeiras, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. No dia seguinte, Internacional x Criciúma duelam no Beira-Rio, às 21h30, mesmo horário de Bahia x São Paulo, na Fonte Nova, e o clássico carioca, Botafogo x Vasco, no Niltão. 
Os jogos de Flamengo e Atlético-MG na 32ª rodada foram marcados para a quarta-feira (6), ambos às 21h. O time carioca visita o Cruzeiro, no Mineirão, enquanto o Galo viaja até Goiânia, onde mede forças com o lanterna Atlético-GO.

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