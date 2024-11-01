Brasileirão e final da Copa do Brasil: onde assistir aos jogos neste fim de semana

As principais competições do futebol brasileiro estão chegando nas fases finais e nesta sexta-feira (01), o Fluminense enfrenta o Grêmio, em duelo de tricolores no Maracanã, às 21h (de Brasília). No sábado (2), o Brasileirão prossegue com mais 3 confrontos: o Bragantino enfrenta o Cuiabá, às 16h, em Bragança Paulista.
Mais tarde, às 18h30, o Juventude enfrenta o Fortaleza, visando fugir do rebaixamento. Outro confronto de desesperados é Athletico-PR e Vitória, na Arena da Baixada, em Curitiba, no mesmo horário.
No domingo o Brasileirão dá uma pausa para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, entre Flamengo x Atlético Mineiro, que acontece às 16h (de Brasília), no Maracanã.
Transmissão:
- Sexta-feira
- Fluminense x Grêmio
- Onde assistir: Premiere e SporTV (21h).
- Sábado
- Bragantino x Cuiabá
- Onde assistir: Premiere (16h)
- Athletico-PR x Vitória
- Onde assistir: Caze TV/Rede Furacão (18h30)
- Juventude x Fortaleza
- Onde assistir: Premiere (18h30)
- Domingo
- Flamengo X Atlético MG
- Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime (16h)
A rodada do Brasileirão prossegue na segunda-feira (4), com o clássico entre Corinthians x Palmeiras, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. No dia seguinte, Internacional x Criciúma duelam no Beira-Rio, às 21h30, mesmo horário de Bahia x São Paulo, na Fonte Nova, e o clássico carioca, Botafogo x Vasco, no Niltão.
Os jogos de Flamengo e Atlético-MG na 32ª rodada foram marcados para a quarta-feira (6), ambos às 21h. O time carioca visita o Cruzeiro, no Mineirão, enquanto o Galo viaja até Goiânia, onde mede forças com o lanterna Atlético-GO.