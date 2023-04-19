Flamengo x Ñublense; confira horários, escalações e onde assistir ao duelo

O Flamengo encara o Ñublense, do Chile, na noite desta quarta-feira (19), às 21h30, pela 2ª rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. A partida, que será realizada no Maracanã, terá transmissão da TV Gazeta para todo o Espírito Santo, e da TV Globo, no Rio de Janeiro.
A noite marcará a estreia do argentino Jorge Sampaoli no comando técnico da equipe rubro-negra. Com apenas dois treinamentos desde que chegou à Gávea, Sampaoli já esboçou o time que deve entrar em campo contra os chilenos: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro.
A expectativa é que o Flamengo mostre um futebol mais elétrico e ofensivo, diferente do que mostrou nos últimos meses. Apesar da vitória na estreia do Brasileirão, no último domingo (16), o sinal de alerta ainda está aceso para o Rubro-Negro, que precisa se reerguer na Libertadores, já que perdeu na 1ª rodada para o modesto Aucas, do Equador.
- Flamengo x Ñublense
Quando: quarta-feira (19), às 21h30
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Gazeta e Star+