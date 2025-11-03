Futebol

Flamengo segura recorde de 2019, e Brasileiro pode ter melhor vice da história

O Flamengo segurou por mais um ano o posto de melhor campanha de um campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos com 20 clubes

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:29

De Arrascaeta, do Flamengo, comemora seu gol na partida contra o CSA, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (27) Crédito: JOãO CARLOS GOMES/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Flamengo segurou por mais um ano o posto de melhor campanha de um campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos com 20 clubes. O campeonato de 2025, porém, caminha para ter o vice com a melhor campanha do atual formato. O Flamengo fez 90 pontos ao levantar o título de 2019, e o Palmeiras só pode chegar a 89. O time de Abel Ferreira lidera a atual edição do Brasileiro com 65 pontos e somará mais 24 caso vença os oito jogos restantes.

O recorde possível é o de segunda melhor pontuação de um campeão, que até o momento pertence ao Atlético-MG. Os mineiros garantiram o caneco da edição de 2021 ao baterem 84 pontos. E a marca pode ser alcançada tanto por Palmeiras quanto Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro, atual vice-líder, tem 88 como máxima pontuação possível.

Campeões com maior pontuação

Flamengo (2019) - 90 pontos

Atlético-MG (2021) - 84 pontos



Corinthians (2015) e Palmeiras (2022) - 81 pontos



Cruzeiro (2014), Palmeiras (2016 e 2018) - 80 pontos



*Levantamento considera apenas os títulos no atual formato do Brasileiro

No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Palmeiras no Allianz Parque Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Melhor vice da história

Um vice-campeão nunca bateu 75 pontos, e marca deve ser quebrada este ano. O levantamento considera apenas as campanhas de Brasileirão disputado em pontos corridos e por 20 clubes. Até o momento, o Santos é o melhor vice da história, com 74 pontos no Brasileirão de 2019, que teve o Flamengo campeão.

Se mantiverem o aproveitamento, Palmeiras e Flamengo superarão a marca dos 80 pontos ao final do campeonato. Os dois times somariam aproximadamente 17 pontos nos oito jogos restantes, o que deixaria o Alviverde com um total de 82, contra 81 do Rubro-Negro. Os paulistas têm 72% de aproveitamento, contra 71% dos cariocas.

Há a chance, inclusive, de todos os integrantes do G4 superarem o recorde do Santos. O Cruzeiro (terceiro colocado) pode chegar a 81 caso vença todas as sete partidas restantes, enquanto o Mirassol (quarto colocado) tem a chance de terminar a competição com 77.

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Brasileirão Série A Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Vices com maior pontuação:

Santos (2019) - 74 pontos

Internacional (2022) e Palmeiras (2024) - 73 pontos



Grêmio (2008), Atlético-MG (2012) e Flamengo (2018) - 72 pontos



Santos (2016) e Flamengo (2021) - 71 pontos



São Paulo (2014) e Internacional (2020) - 70 pontos



*Levantamento considera apenas os títulos no atual formato do Brasileiro

