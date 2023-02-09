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Reestruturação

Flamengo realiza reuniões a portas fechadas e tenta juntar cacos após fracasso

Vítor Pereira conversou por mais de dez minutos com o diretor-executivo Bruno Spindel, e uma reunião somente entre os jogadores também aconteceu, com os principais líderes se pronunciando e tentando aparar as arestas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 fev 2023 às 11:02

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 11:02

Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal e deu adeus ao sonho do bicampeonato
Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal e deu adeus ao sonho do bicampeonato Crédito: Reuters/Folhapress
O pós-eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes foi de conversas internas. Após a derrota por 3 a 2 para o Al Hilal, o vice de futebol, Marcos Braz, teve uma reunião a sós com os jogadores para juntar os cacos do fracasso no Marrocos.
Presente na competição, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, passou o dia fora do hotel com outros pares da diretoria e familiares, e não conversou com os atletas.
Uma reunião somente entre os jogadores também aconteceu, com os principais líderes se pronunciando e tentando aparar as arestas.
No treino de quarta-feira (8), o técnico Vítor Pereira conversou por mais de dez minutos com o diretor-executivo Bruno Spindel, um dos homens fortes do futebol rubro-negro ao lado de Marcos Braz. Na sequência, o treinador português reservou conversas particulares com o meia Arrascaeta e o volante Gerson. O primeiro foi substituído no segundo tempo, e o segundo cometeu pênalti e foi expulso nos acréscimos da etapa inicial.

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CARINHO DA FAMÍLIA

Os jogadores ficaram muito abalados com a derrota, e tiveram autorização para encontrar os familiares nesta quarta. Os parentes não estão no mesmo estabelecimento do elenco rubro-negro, que ficou isolado em um resort em Rabat. Os familiares se hospedaram em um hotel na cidade de Casablanca.
Até a véspera do jogo contra o Al Hilal, os treinamentos do Flamengo estavam sendo marcados por um bom astral, com jogadores sorridentes e em ambiente leve. No primeiro treino após a derrota, porém, os semblantes sérios foram o principal contraste.
Estiveram em campo, no estádio do FUS Rabat, os jogadores reservas e quem não entrou em campo contra os árabes. Os titulares fizeram atividades regenerativas. O Flamengo volta a treinar no estádio do FUS Rabat nesta quinta-feira (9), às 20h (horário de Brasília).

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