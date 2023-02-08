7 erros que levaram o Flamengo à eliminação precoce no Mundial

Queda precoce do clube carioca no Mundial trouxe questinamentos da torcida em relação ao baixo desempenho da equipe Crédito: Al-Hilal/Divulgação

Assim como em qualquer revés, o resultado negativo da última terça (7) levantou uma série de discussões sobre os motivos que levaram a equipe a sair tão cedo da disputa. Vamos listar aqui sete motivos que podem ter contribuído para a derrota. A intenção não é apontar culpados, nem decretar o fracasso da nova comissão técnica, e sim trazer uma reflexão acerca de algumas decisões que desencadearam na eliminação precoce no torneio.

1. TROCA DE COMANDO TÉCNICO

Flamengo demitiu Dorival Júnior e contratou Vítor Pereira Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Não vamos entrar no mérito se a antiga comissão técnica era melhor do que a atual. Fato é que era vitoriosa (conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores) e tinha o elenco na mão. Tudo bem, nas duas finais que o Flamengo disputou, o time sofreu mais do que o necessário, devido a qualidade do seu elenco.

No entanto, a diretoria sabe como é a torcida em qualquer clube brasileiro: imediatista, com pouca tendência a respeitar os processos. Por isso, não parece que a decisão de trocar o comando sabendo que teria um Mundial de Clubes em fevereiro tenha sido uma decisão acertada.

2. 42 DIAS DE FÉRIAS

Diretoria do Flamengo estendeu demais as férias dos jogadores, com competições importantes no início do ano Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Com as duas conquistas na temporada passada, a diretoria do Flamengo decidiu presentear o elenco. Deu aos jogadores 42 dias de férias. Eles mereciam sim o período de folga, afinal, conquistaram dois dos mais importantes títulos do calendário brasileiro.

O problema é que era sabido que o início de ano do Rubro-Negro Carioca seria agitado, com muitas decisões para serem disputadas (Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana). Com o longo tempo de inatividade, os jogadores do Flamengo voltaram muito abaixo da preparação física ideal, e apenas um mês de treinamento não foi suficiente para devolver aos atletas a sua plenitude física, técnica e tática.

3. ESCOLHA POR MATHEUZINHO

Matheuzinho tem sido muito criticado pela torcida do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Antes da partida contra o Al-Hilal, o treinador Vítor Pereira tinha dúvidas nas laterais. Decidiu escalar Matheuzinho na direita e Ayrton Lucas na esquerda, optando por deixar Varela e Filipe Luís na reserva. A segunda escolha se mostrou acertada. O lateral esquerdo do Flamengo foi um dos únicos que se salvou na partida.

No entanto, não foi possível dizer o mesmo sobre a outra escolha. Matheuzinho vem sendo criticado pela torcida desde o ano passado, por conta da sua inconstância durante a temporada. Além disso, é jovem e inexperiente. Do outro lado, Varela não é unanimidade, mas acaba de disputar uma Copa do Mundo como titular e é mais rodado. A opção pelo lateral brasileiro se mostrou equivocada logo nos primeiros minutos da partida - foi ele quem cometeu o primeiro pênalti da partida, que originou o gol de Salem Al-Dawsari.

4. PÉSSIMA PARTIDA DE GERSON

Retorno de Gerson foi muito comemorado entre os flamenguistas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Para a temporada 2023, o Flamengo teve uma mudança drástica no seu meio-campo. O clube negociou o volante João Gomes para o futebol europeu e repatriou o ídolo Gerson, que estava no futebol francês. Parecia uma escolha muito óbvia para substituir o jovem jogador que era um pilar defensivo da equipe.

Contratar Gerson não foi um erro. É bom jogador e pode se recuperar, mas o início de temporada do jogador não é animador. O meia já não havia feito uma boa Supercopa do Brasil diante do Palmeiras e voltou a ter uma atuação ruim. Além de um primeiro tempo apagado, o jogador cometeu um pênalti infantil, que culminou no segundo gol do Al-Hilal, e ainda recebeu o segundo amarelo no lance, que deixou o Flamengo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, com a desvantagem no placar.

5. SUBSTITUIÇÕES EQUIVOCADAS

Arrascaeta precisou ser substituido após a expulsão de Gerson Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Com um a menos, Vítor Pereira se viu numa situação difícil. O treinador precisaria tirar alguém do quarteto ofensivo para recompor o meio-campo, ao mesmo tempo que não poderia tirar todo o poder de ataque da equipe, que precisava reverter o placar.

A solução foi tirar Arrascaeta e colocar Erick Pulgar em campo. A substituição não funcionou e o time brasileiro foi colocado nas cordas. A coisa ficou pior quando o treinador português decidiu sacar Everton Ribeiro e colocar Everton Cebolinha. O meia era um dos únicos pensadores da equipe, que pouco ficava com a bola. Com a entrada do atacante o time ficou sem criatividade e acabou tomando o terceiro gol.

6. DIA INFELIZ DOS JOGADORES

Os principais jogadores do Flamengo não desempenharam da melhor forma Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Além de todos os fatores táticos e físicos que explicam a derrota do Flamengo, outro aspecto também teve grande influência. Praticamente todos os jogadores do time estavam em um péssimo dia, errando muito e pouco produzindo.

As duas exceções foram Ayrton Lucas, que fez ótima partida na lateral esquerda, e Pedro, que cumpriu seu papel de centroavante e guardou nas duas oportunidades de gol que teve. O restante da equipe esteve muito aquém do que pode e já entregou.

7. ELENCO COM DEFICIÊNCIAS CLARAS

Marcos Braz prometeu um reforço de nivel "internacional", que não se concretizou Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo é considerado por muitos o melhor time do Brasil, isso é um fato. Tem grandes jogadores como David Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. No entanto, é notório que algumas partes do elenco precisam ser melhor preenchidas.