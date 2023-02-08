7 erros que levaram o Flamengo à eliminação precoce no Mundial

O Flamengo foi derrotado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2 e foi eliminado do Mundial de Clubes na fase semifinal. A derrota colocou um ponto final no sonho do clube rubro-negro de conquistar o bicampeonato da competição.
Assim como em qualquer revés, o resultado negativo da última terça (7) levantou uma série de discussões sobre os motivos que levaram a equipe a sair tão cedo da disputa. Vamos listar aqui sete motivos que podem ter contribuído para a derrota. A intenção não é apontar culpados, nem decretar o fracasso da nova comissão técnica, e sim trazer uma reflexão acerca de algumas decisões que desencadearam na eliminação precoce no torneio.
1. TROCA DE COMANDO TÉCNICO
Não vamos entrar no mérito se a antiga comissão técnica era melhor do que a atual. Fato é que era vitoriosa (conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores) e tinha o elenco na mão. Tudo bem, nas duas finais que o Flamengo disputou, o time sofreu mais do que o necessário, devido a qualidade do seu elenco.
No entanto, a diretoria sabe como é a torcida em qualquer clube brasileiro: imediatista, com pouca tendência a respeitar os processos. Por isso, não parece que a decisão de trocar o comando sabendo que teria um Mundial de Clubes em fevereiro tenha sido uma decisão acertada.
2. 42 DIAS DE FÉRIAS
Com as duas conquistas na temporada passada, a diretoria do Flamengo decidiu presentear o elenco. Deu aos jogadores 42 dias de férias. Eles mereciam sim o período de folga, afinal, conquistaram dois dos mais importantes títulos do calendário brasileiro.
O problema é que era sabido que o início de ano do Rubro-Negro Carioca seria agitado, com muitas decisões para serem disputadas (Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana). Com o longo tempo de inatividade, os jogadores do Flamengo voltaram muito abaixo da preparação física ideal, e apenas um mês de treinamento não foi suficiente para devolver aos atletas a sua plenitude física, técnica e tática.
3. ESCOLHA POR MATHEUZINHO
Antes da partida contra o Al-Hilal, o treinador Vítor Pereira tinha dúvidas nas laterais. Decidiu escalar Matheuzinho na direita e Ayrton Lucas na esquerda, optando por deixar Varela e Filipe Luís na reserva. A segunda escolha se mostrou acertada. O lateral esquerdo do Flamengo foi um dos únicos que se salvou na partida.
No entanto, não foi possível dizer o mesmo sobre a outra escolha. Matheuzinho vem sendo criticado pela torcida desde o ano passado, por conta da sua inconstância durante a temporada. Além disso, é jovem e inexperiente. Do outro lado, Varela não é unanimidade, mas acaba de disputar uma Copa do Mundo como titular e é mais rodado. A opção pelo lateral brasileiro se mostrou equivocada logo nos primeiros minutos da partida - foi ele quem cometeu o primeiro pênalti da partida, que originou o gol de Salem Al-Dawsari.
4. PÉSSIMA PARTIDA DE GERSON
Para a temporada 2023, o Flamengo teve uma mudança drástica no seu meio-campo. O clube negociou o volante João Gomes para o futebol europeu e repatriou o ídolo Gerson, que estava no futebol francês. Parecia uma escolha muito óbvia para substituir o jovem jogador que era um pilar defensivo da equipe.
Contratar Gerson não foi um erro. É bom jogador e pode se recuperar, mas o início de temporada do jogador não é animador. O meia já não havia feito uma boa Supercopa do Brasil diante do Palmeiras e voltou a ter uma atuação ruim. Além de um primeiro tempo apagado, o jogador cometeu um pênalti infantil, que culminou no segundo gol do Al-Hilal, e ainda recebeu o segundo amarelo no lance, que deixou o Flamengo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, com a desvantagem no placar.
5. SUBSTITUIÇÕES EQUIVOCADAS
Com um a menos, Vítor Pereira se viu numa situação difícil. O treinador precisaria tirar alguém do quarteto ofensivo para recompor o meio-campo, ao mesmo tempo que não poderia tirar todo o poder de ataque da equipe, que precisava reverter o placar.
A solução foi tirar Arrascaeta e colocar Erick Pulgar em campo. A substituição não funcionou e o time brasileiro foi colocado nas cordas. A coisa ficou pior quando o treinador português decidiu sacar Everton Ribeiro e colocar Everton Cebolinha. O meia era um dos únicos pensadores da equipe, que pouco ficava com a bola. Com a entrada do atacante o time ficou sem criatividade e acabou tomando o terceiro gol.
6. DIA INFELIZ DOS JOGADORES
Além de todos os fatores táticos e físicos que explicam a derrota do Flamengo, outro aspecto também teve grande influência. Praticamente todos os jogadores do time estavam em um péssimo dia, errando muito e pouco produzindo.
As duas exceções foram Ayrton Lucas, que fez ótima partida na lateral esquerda, e Pedro, que cumpriu seu papel de centroavante e guardou nas duas oportunidades de gol que teve. O restante da equipe esteve muito aquém do que pode e já entregou.
7. ELENCO COM DEFICIÊNCIAS CLARAS
O Flamengo é considerado por muitos o melhor time do Brasil, isso é um fato. Tem grandes jogadores como David Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. No entanto, é notório que algumas partes do elenco precisam ser melhor preenchidas.
A lateral direita tem dois jogadores contestados, o meio-campo tem qualidade, mas pouco poder de marcação, os meias não possuem reservas com características parecidas e não tem um centroavante para substituir Pedro. Esses problemas ficam evidentes quando o time precisa mudar o cenário das partidas e os jogadores que vem do banco não mantém o nível do time titular.