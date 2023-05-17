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Confronto em aberto

Flamengo e Fluminense empatam no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Rubro-Negro sufocou o Tricolor na partida, mas não conseguiu balançar as redes do time comandado por Fernando Diniz, que ainda teve Felipe Melo expulso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2023 às 23:17

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 23:17

Flamengo e Fluminense foi um jogo muito disputado no Maracanã
Flamengo e Fluminense foi um jogo muito disputado no Maracanã Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Fluminense e Flamengo fizeram um clássico nervoso e agitado pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas não saíram do 0 a 0 dentro do Maracanã, nesta terça-feira (16), e deixaram em pé de igualdade a situação para a partida de volta.
O jogo foi basicamente dividido entre antes e depois de uma expulsão: Felipe Melo deixou o gramado mais cedo após atingir Gabigol, fato que gerou tensão e desencadeou uma série de reclamações.
A primeira etapa ficou marcada por um Flamengo agressivo. Desde o primeiro minuto, o Rubro-Negro amassou o rival -que pouco chegou à meta de Santos- e ainda carimbou a trave de Fábio. O placar, no entanto, não foi alterado.
No segundo tempo, o vermelho de Felipe Melo gerou ainda mais pressão por parte do Rubro-Negro, que tomou conta da partida, mas não conseguiu furar a defesa rival.
Fluminense e Flamengo voltam a campo para decidir a vaga nas quartas no dia 1° de junho. Quem vencer no placar agregado, além de passar de fase, elimina o rival. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. 

Gols e Destaques

Fla encurrala no início. O jogo começou agitado e com os rubro-negros pressionando: logo aos dois minutos, Arrascaeta cruzou para a área em busca de Wesley, que apareceu da ponta para o meio e obrigou Fábio a trabalhar. Os dois flamenguistas tiveram novas chances pouco depois, mas não aproveitaram.
Trave salva o Fluminense. O time de Diniz tentou ficar com a bola para evitar o domínio, mas não conseguiu e quase sofreu o primeiro aos 21 minutos. Gabigol recebeu lindo passe em profundidade de Pulgar, ajeitou o corpo e finalizou cruzado, mas viu a bola carimbar o poste rival. Praticamente no lance seguinte, Gerson aproveitou bobeada de Nino e também assustou.
Marcelo responde, mas é substituído. A primeira grande chance dos mandantes aconteceu quando Marcelo atacou: habilidoso, o atleta de 35 anos recuperou a bola, deixou Thiago Maia na saudade com uma caneta e fuzilou o gol de Santos, que conseguiu agarrar, dando início à uma tímida melhora de sua equipe. O problema é que o lateral sentiu dores na reta final do 1° tempo e acabou substituído por Guga.
Expulsão polêmica esquenta clássico. O 2° tempo começou com expulsão. Aos três minutos, Gabigol foi acionado por Arrascaeta e, em velocidade, acabou acertado por Felipe Melo perto da entrada da área. Inicialmente, o árbitro Anderson Daronco aplicou a falta e mostrou cartão amarelo para o zagueiro, mas foi chamado pelo VAR: após nova análise, expulsou o jogador do Fluminense e revoltou os jogadores.
Faltas, reclamações e ataque contra defesa. O lance despertou de vez a tensão do clássico, que passou a ser marcado por faltas e críticas às marcações de Daronco. Gabigol e Manoel discutiram feio, enquanto Ganso tomou amarelo por reclamação. Com a bola rolando, o Fla passou a tomar conta do campo defensivo do Flu e tentou furar a defesa adversária.
Últimas tentativas. A superioridade numérica e os dez minutos de acréscimos geraram novas oportunidades ao Flamengo, mas Fábio e a falta de pontaria deixaram a partida no 0 a 0 até o apito final.

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