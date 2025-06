Oitavas de final

Flamengo e Bayern prometem jogo eletrizante na Copa do Mundo de Clubes

Rubro-Negros e Bávaros possuem bons elencos e expectativa é de um duelo de alto nível sob muito calor em Miami

Publicado em 29 de junho de 2025 às 07:00

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29) pela Copa do Mundo de Clubes Crédito: Bayern de Munique/Divulgação

Chegou o dia, Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), em Miami, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O poderoso time alemão é o grande favorito para o duelo. Entretanto, o Flamengo já derrubou o Chelsea no torneio e promete fazer frente aos Bávaros. >

A bola rola para a partida às 17h (Horário de Brasília), e terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da CazéTV e do Dazn.>

Bayern com os pés no chão

O Bayern de Munique não quer saber de menosprezar o rival brasileiro. Ao contrário, a certeza no elenco bávaro é de que será um jogo duro e com a necessidade de "seriedade", como cobrou o recém-chegado zagueiro Jonathan Tah neste sábado (28). O defensor ainda assumiu mais um problema no Hard Rock Stadium, em Miami: "jogaremos fora de casa.">

Assim como ocorreu no duro triunfo por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, ainda na fase de classificação, a torcida flamenguista será soberana no estádio, garantindo uma pressão da qual os alemães não estão acostumados neste mundial. "Será um jogo fora de casa, porque certamente haverá muitos torcedores sul-americanos no estádio", admitiu Tah, cobrando uma postura mentalmente forte dos companheiros. "Será preciso mostrar novamente seriedade em campo", seguiu, lembrando do embate com os argentinos.>

Retorno importante

O Flamengo deverá ganhar um importante reforço para a partida. Longe dos gramados desde 18 de maio, o uruguaio De la Cruz se juntou aos companheiros no treino da manhã deste sábado, e deverá ficar pelo menos como opção no banco do Rubro-Negro.

De la Cruz entrou em campo pela última vez há 40 dias, no empate por 0 a 0 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e desde então vem se recuperando de lesão no joelho esquerdo. Na sexta-feira, o meio-campista chegou a ir a campo para trabalhar a parte física, mas treinou separadamente. Neste sábado, ele fez o aquecimento com os colegas - o restante da atividade foi fechada à imprensa.>

"Não me deixo levar pela ansiedade, mas a ideia é estar em campo no domingo", afirmou o jogador, na sexta-feira, à Flamengo TV. "Estou muito melhor, focado e determinado a estrear no Mundial.">

