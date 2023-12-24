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Novidade na Gávea

Flamengo anuncia a contratação do uruguaio De La Cruz, reforço de R$ 79 mi

Time rubro-negro tentou comprar o meio-campista na última temporada, mas esbarrou nas altas cifras pedidas pelo River Plate, antiga equipe do jogador

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 17:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 dez 2023 às 17:40
De La Cruz é esperado no Ninho do Urubu no próximo dia 8 de janeiro
De La Cruz é esperado no Ninho do Urubu no próximo dia 8 de janeiro Crédito: Divulgação / Flamengo
O Flamengo oficializou a contratação de Nicolás De La Cruz, o primeiro reforço do clube para 2024. O meia assina contrato até dezembro de 2028.
Flamengo e patrocinadora fizeram ação. Em uma sequência de vídeos postados nas redes, o clube e uma de suas parceiras anunciaram a chegada do reforço.
O time rubro-negro pagará R$ 79 milhões pelo atleta. Esse é o valor da multa exigida pelo River Plate.
As partes se acertaram nas últimas semanas. O Flamengo aguardava o último jogo do uruguaio com a camisa do clube argentino para comunicar o pagamento da multa. De La Cruz é aguardado na representação do elenco rubro-negro no Ninho do Urubu, dia 8 de janeiro.
O uruguaio era um sonho antigo do Fla. O clube tentou a contratação na janela do meio de 2023, mas não conseguiu abaixar a pedida do River. Agora, se estruturou para concretizar o negócio.

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