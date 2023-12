Flamengo anuncia a contratação do uruguaio De La Cruz, reforço de R$ 79 mi

Time rubro-negro tentou comprar o meio-campista na última temporada, mas esbarrou nas altas cifras pedidas pelo River Plate, antiga equipe do jogador

As partes se acertaram nas últimas semanas. O Flamengo aguardava o último jogo do uruguaio com a camisa do clube argentino para comunicar o pagamento da multa. De La Cruz é aguardado na representação do elenco rubro-negro no Ninho do Urubu, dia 8 de janeiro.