Filipe Luís e Arrascaeta sofrem entorse no joelho e serão reavaliados

Gerson também deixou o jogo contra o Grêmio, na Arena, com dores, e passará por avaliação do departamento médico do Flamengo nesta quinta-feira

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 06:33 - Atualizado há 6 anos

Tudo igual no primeiro jogo entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais da Libertadores Crédito: RAUL PEREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lance - O Flamengo saiu "castigado" da Arena do Grêmio nesta quarta-feira, quando dominou o rival, mas ficou no empate em 1 a 1 na partida de ida da semifinal da Libertadores. Além do gol sofrido no fim e os três gols anulados pelo VAR, três jogadores deixaram o duelo como preocupações para o departamento médico do clube: o lateral-esquerdo Filipe Luís e os meias Arrascaeta e Gerson.

Gerson, substituído aos 27 minutos da etapa final, sentiu dores na coxa direita. Já Filipe Luís e Arrascaeta sofreram entorse no joelho esquerdo. O trio será reavaliado pelo DM nesta quinta-feira, mas já podem ser considerados baixas para o jogo contra a Chapecoense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida será na Arena Condá, em Chapecó, por isso a delegação rubro-negra permanecerá em Porto Alegre até sexta-feira, quando embarca para Santa Catarina. Na quinta, o time realiza um trabalho regenerativo na capital gaúcha.

