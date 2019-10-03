Home
>
Futebol
>
Filipe Luís e Arrascaeta sofrem entorse no joelho e serão reavaliados

Filipe Luís e Arrascaeta sofrem entorse no joelho e serão reavaliados

Gerson também deixou o jogo contra o Grêmio, na Arena, com dores, e passará por avaliação do departamento médico do Flamengo nesta quinta-feira

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 06:33

 - Atualizado há 6 anos

Tudo igual no primeiro jogo entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais da Libertadores Crédito: RAUL PEREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lance - O Flamengo saiu "castigado" da Arena do Grêmio nesta quarta-feira, quando dominou o rival, mas ficou no empate em 1 a 1 na partida de ida da semifinal da Libertadores. Além do gol sofrido no fim e os três gols anulados pelo VAR, três jogadores deixaram o duelo como preocupações para o departamento médico do clube: o lateral-esquerdo Filipe Luís e os meias Arrascaeta e Gerson.

Recomendado para você

No próximo ano, além de disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas, Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo, Alvianil vai jogar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro Série D

Vitória apresenta elenco para a temporada 2026

Flamengo venceu o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10)

Arrascaeta carrega Flamengo para a semifinal do Intercontinental

Rubro negro inicia a caminhada nesta quarta-feira

Flamengo busca o bi: relembra campanhas de brasileiros no Mundial de Clubes

Leia mais

Após empate, Jesus contesta árbitro: 'O Flamengo merecia a vitória'

Gerson, substituído aos 27 minutos da etapa final, sentiu dores na coxa direita. Já Filipe Luís e Arrascaeta sofreram entorse no joelho esquerdo. O trio será reavaliado pelo DM nesta quinta-feira, mas já podem ser considerados baixas para o jogo contra a Chapecoense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida será na Arena Condá, em Chapecó, por isso a delegação rubro-negra permanecerá em Porto Alegre até sexta-feira, quando embarca para Santa Catarina. Na quinta, o time realiza um trabalho regenerativo na capital gaúcha.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais