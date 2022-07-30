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Futebol

Felipe Alves treina e se coloca à disposição no São Paulo: 'Oportunidade de ouro'

O goleiro de 34 anos assinou contrato com a equipe paulista até o final de 2023. Ele estava emprestado ao Juventude (vice-lanterna do Brasileiro após 19 rodadas)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jul 2022 às 20:24

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 20:24

Felipe Alves espera estrear logo
Felipe Alves espera estrear logo Crédito: São Paulo FC/Divulgação
Felipe Alves foi anunciado oficialmente na sexta-feira como novo reforço do São Paulo, fez o primeiro treino neste sábado de manhã e já vai viajar com o elenco para o duelo em Curitiba, contra o Athletico-PR, pela 20ª rodada do Brasileirão, ansioso pela estreia.
O goleiro de 34 anos assinou contrato com a equipe paulista até o final de 2023. Ele estava emprestado ao Juventude (vice-lanterna do Brasileiro após 19 rodadas), mas tem vínculo com o Fortaleza (último colocado). Foi no clube cearense, por sinal, que ganhou confiança do técnico Rogério Ceni. Lá conquistou o tri estadual e também a Copa do Nordeste (2019).
"É uma oportunidade de ouro para mim estar no São Paulo. Uma oportunidade para eu agarrar com unhas e dentes", afirmou em entrevista coletiva, nesse sábado. "Cheguei hoje, treinei e estou à disposição para ajudar. Estou bem fisicamente, vinha trabalhando no Juventude", seguiu, sem esconder que Ceni foi vital para o acerto.

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"Sem dúvidas, teve a participação dele, sim. Fico feliz, é uma oportunidade que vou procurar agarrar em prol do São Paulo para a gente ter boa sequência na competição. Ritmo adquire jogando e a gente tem de treinar, trabalhar."
Felipe Alves chegou a defender a equipe gaúcha na vitória sobre o Ceará, no último domingo, mas vinha sendo pouco aproveitado em Caxias do Sul - fez apenas três jogos. O novo goleiro fará disputa pela meta são-paulina com Jandrei, atual titular mas que vem tendo problemas de lesão, e com Thiago Couto.
Sobre as críticas por sua contratação, por já ter idade avançada, ele minimizou. "Não sou muito ligado nas redes sociais, mas todo mundo tem direito de se expressar. Procuro fazer o meu melhor sempre", esquivou-se. "Procuro fazer sempre o meu melhor e estou com a disposição à mil para fazer o meu melhor, com todos,"
O São Paulo terminou o primeiro turno do Brasileiro na décima colocação com 26 pontos, 13 a menos do que o líder Palmeiras. Está nas quartas de final da Copa do Brasil e também na Copa sul-americana. O duelo contra o Athletico-PR será às 16h deste domingo, na Arena da Baixada.

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