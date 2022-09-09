Éder Militão processa ex-esposa Karoline Lima e cobra danos morais

Segundo o casal, a gravidez era um sonho antigo de Éder Militão Crédito: Instagram/Reprodução

O zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão entrou na justiça contra a ex-esposa Karoline Lima. O atleta cobra R$ 45 mil da influenciadora por danos morais, além de exigir a exclusão de alguns posts da internet. O Google e o Facebook também foram acionados pelo jogador.

Recentemente os dois se divorciaram durante a gravidez de Karoline. Desde então, Militão tem sido alvo de críticas por, supostamente, ter abandonado a ex-mulher e a filha Cecília.

A liminar foi pedida em tutela de urgência, com a intenção de proibir que publicações negativas a seu respeito fossem publicadas, no entanto, o pedido foi negado duas vezes pela juíza Eliana Adorno de Toledo Tavares.

O portal ‘UOL Esporte’ entrevistou o advogado Newton Ferreira, que está na defesa de Militão no caso.

"(Militão) vem sofrendo abusos e constantes agressões à sua personalidade nas redes sociais, maiormente por meio do aplicativo Instagram. Tais importunações estão ocorrendo de forma constante e inesperada por meio de (Karol), que utiliza sua conta pessoal, através de seu perfil e comentários que são direcionadas diretamente à pessoa de (Militão) na rede social citada, expondo publicações, vídeos, stories no intuito único de desgastar a imagem de (Militão), acompanhado de um discurso dotado de teor pejorativo."

O portal também teve contato com a advogada de Karoline Lima. "Ela não quer aparecer. Ela não foi devidamente citada, a citação foi enviada para a casa do Éder, no Brasil. Ela ainda está absorvendo tudo, mas já estamos empenhados preparando nossa defesa", disse.

O processo foi protocolado pelo jogador no dia 30 de Junho, dias antes do nascimento da filha do casal. A magistrada Eliana Adorno de Toledo Tavares indeferiu o caso, entendendo que os documentos anexados não comprovavam incitação a terceiros por parte de Karoline, contra o jogador. "No caso em tela, dos elementos até agora trazido aos autos, não se extrai nenhuma publicação ou comentário feito pela ré (Karoline) que culminou por incitar a conduta dos terceiros. Não é possível relacionar os comentários veiculados a ato perpetrado pela ré", escreveu em sua decisão.

Éder e sua defesa recorreram do indeferimento, mas o pedido foi novamente negado pela magistrada do caso.