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Pediu indenização

Éder Militão processa ex-esposa Karoline Lima e cobra danos morais

Além de Karoline Lima, atleta do Real Madrid acionou as empresas Google e Facebook na justiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2022 às 16:21

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 16:21

Segundo o casal, a gravidez era um sonho antigo de Éder Militão
Segundo o casal, a gravidez era um sonho antigo de Éder Militão Crédito: Instagram/Reprodução
O zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão entrou na justiça contra a ex-esposa Karoline Lima. O atleta cobra R$ 45 mil da influenciadora por danos morais, além de exigir a exclusão de alguns posts da internet. O Google e o Facebook também foram acionados pelo jogador.
Recentemente os dois se divorciaram durante a gravidez de Karoline. Desde então, Militão tem sido alvo de críticas por, supostamente, ter abandonado a ex-mulher e a filha Cecília.
A liminar foi pedida em tutela de urgência, com a intenção de proibir que publicações negativas a seu respeito fossem publicadas, no entanto, o pedido foi negado duas vezes pela juíza Eliana Adorno de Toledo Tavares.
O portal ‘UOL Esporte’ entrevistou o advogado Newton Ferreira, que está na defesa de Militão no caso.
"(Militão) vem sofrendo abusos e constantes agressões à sua personalidade nas redes sociais, maiormente por meio do aplicativo Instagram. Tais importunações estão ocorrendo de forma constante e inesperada por meio de (Karol), que utiliza sua conta pessoal, através de seu perfil e comentários que são direcionadas diretamente à pessoa de (Militão) na rede social citada, expondo publicações, vídeos, stories no intuito único de desgastar a imagem de (Militão), acompanhado de um discurso dotado de teor pejorativo."

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O portal também teve contato com a advogada de Karoline Lima. "Ela não quer aparecer. Ela não foi devidamente citada, a citação foi enviada para a casa do Éder, no Brasil. Ela ainda está absorvendo tudo, mas já estamos empenhados preparando nossa defesa", disse.
O processo foi protocolado pelo jogador no dia 30 de Junho, dias antes do nascimento da filha do casal. A magistrada Eliana Adorno de Toledo Tavares indeferiu o caso, entendendo que os documentos anexados não comprovavam incitação a terceiros por parte de Karoline, contra o jogador. "No caso em tela, dos elementos até agora trazido aos autos, não se extrai nenhuma publicação ou comentário feito pela ré (Karoline) que culminou por incitar a conduta dos terceiros. Não é possível relacionar os comentários veiculados a ato perpetrado pela ré", escreveu em sua decisão.
Éder e sua defesa recorreram do indeferimento, mas o pedido foi novamente negado pela magistrada do caso.
Karoline desabafou sobre a sua relação com Militão na reta final da gravidez. Enquanto sentia dores, a influenciadora afirmou que seria possível encontrar o jogador nas “melhores baladas de Miami”. Ainda segundo ela, tentou dar continuidade na relação após o retorno do jogador das férias, mas não foi possível.

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