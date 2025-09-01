Futebol

De La Cruz recomeça no Flamengo em jogo com mais minutos após saída de desafeto

Surpresa na escalação para o duelo com o Grêmio, o volante De La Cruz busca uma nova fase no Flamengo.

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 12:01

Delacruz em atuação pelo Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Surpresa na escalação para o duelo com o Grêmio, o volante De La Cruz busca uma nova fase no Flamengo. Titular pela primeira vez desde maio, o uruguaio teve a partida com mais minutos em campo desde a polêmica com José Luiz Runco, ex-chefe do departamento médico. O volante atuou até os 32 minutos do segundo tempo do empate com o Grêmio. Filipe Luís, após a partida, disse que o jogador "está bem de novo".

De La Cruz terá a Data Fifa inteira para manter-se bem no clube, já que foi tirado da convocação da seleção uruguaia porque o técnico Marcelo Bielsa quer que ele acumule mais tempo em ação no Fla. Nico, que passou um período no estaleiro devido a uma lesão no joelho esquerdo, viu sua situação exposta em uma grupo de aplicativo de mensagem, episódio que gerou uma crise interna e a demissão de Runco.

É um jogador que se recuperou, conseguiu ter uma sequência de treinos e está bem de novo. Nos dá muita dinâmica no meio-campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe. Estou muito feliz por tê-lo de volta Filipe Luís, em entrevista coletiva

Na mensagem vazada, Runco disse que o camisa 18 apresentava uma "lesão crônica e irreparável no joelho direito, uma lesão também no joelho esquerdo", e que uma possível venda só seria possível se houvesse "algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo".

De La Cruz foi defendido publicamente por Arrascaeta, por exemplo. Alguns dias após o episódio, passou uns dias no Uruguai para ficar ao lado da família e "colocar a cabeça no lugar". De lá para cá, foi acionado no decorrer do jogo contra o Internacional, pelo Brasileiro, e, agora, contra o Grêmio, quando ocupou a vaga de Jorginho, vetado pelo departamento médico. Filipe Luís fez elogios à dupla formada pelo uruguaio e Saúl, e comentou sobre as opções do elenco para o setor à frente da zaga.

Todos eles têm o mesmo conteúdo tático. Temos agora seis volantes (Erick, Jorginho, Saúl, Evertton, Allan e De La Cruz). Todos tem características diferentes e formas de aplicar esse conteúdo. Escolho sempre o que acredito ser melhor para a equipe Filipe Luís, em entrevista coletiva

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta