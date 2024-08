Em Cariacica

Cruzeiro decepciona torcida capixaba e perde para o Fortaleza no Kleber Andrade

O adversário cearense bateu a Raposa por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (5), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão

1 min de leitura min de leitura

A partida entre Cruzeiro e Fortaleza no Kleber Andrade foi muito disputada e o time cearense venceu. (Carlos Alberto Silva)

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Em uma partida emocionante no Estádio Kleber Andrade, o Fortaleza se saiu melhor diante do Cruzeiro na noite desta segunda-feira (5).

O confronto terminou em 2 a 1 para o "Leão do Pici", em um jogo que se definiu ainda no primeiro tempo. Breno Lopes e Renato Kayzer balançaram as redes pelo lado do time visitante, enquanto Matheus Henrique anotou o gol do Cabuloso.

Breno Lopes anotou um dos gols do Fortaleza no Klebão. (Carlos Alberto Silva)

O jogo

Em um primeiro tempo eletrizante nos minutos iniciais, Breno Lopes abriu o placar logo aos 9 minutos, em um contra-ataque fulminante do Leão do Pici.

O contragolpe veio aos 15 minutos, em uma bela jogada do Cruzeiro. Matheus Henrique bateu cruzado no canto do goleiro João Ricardo, que nada pode fazer.

Matheus Henrique empatou a partida logo após o Fortaleza sair na frente. (Carlos Alberto Silva)

Ainda no final da primeira etapa, aos 43 minutos, uma bola sobrou nos pés de Renato Kayser, que não perdoou, recolocando e coloca o Laion novamente à frente no placar.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o segundo tempo foi marcado por mais equilíbrio entre ambas as equipes.

O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, foi um dos principais destaques da partida, com pelo menos defesas, segurando a vitória do Leão. Com a vitória. O Leão soma agora 39 pontos e assumiu a terceira colocação do Brasileirão. O Cruzeiro segue em quinto lugar, com 35 pontos.

As imagens de Cruzeiro e Fortaleza no Kleber Andrade Tela cheia 1 de 15

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta