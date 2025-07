É o Cabuloso!

Cruzeiro bate o Banfield no Kleber Andrade e levanta taça na Vitória Cup

Torcida fez linda festa nas arquibancadas e viu o time sair de campo com a vitória que veio com gol de Matheus Pereira

O jogo

Em um primeiro tempo com muita disputa de bola, o Cruzeiro criou pouco e teve chances com Matheus Pereira e Kaio Jorge. O Banfield também teve boa oportunidade com López García, que errou o alvo, enquanto Lucas Silva e Fabrício Bruno exigiram boas defesas do goleiro Sanguinetti. O gol cruzeirense saiu aos 38 minutos, com Matheus Pereira, após cruzamento e bola ajeitada de cabeça. >

O segundo tempo começou com substituições de ambas equipes, colocando sangue novo em campo e com muita disputa pela posse de bola. O Banfield chegou com perigo logo com 2 minutos. O atacante Agustín Alaniz finalizou parando em boa defesa do Cássio. Aos 17 minutos, o treinador Léo Jardim escutou a torcida capixaba e colocou Gabigol em campo, para comemoração de inúmeros torcedores que gritavam o nome do centroavante. Os argentinos assustaram novamente aos 32 com um lançamento do zagueiro Oviedo que bateu na trave. E foi só. Vitória do time celeste no Klebao.>