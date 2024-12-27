Cristiano Ronaldo diz que Vini Jr. não ter ganho a Bola de Ouro foi injusto

Cristiano Ronaldo no Global Soccer Awards Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo, considerado um dos melhores jogadores da história e detentor de cinco bolas de ouro, disse que Vinícius Jr. deveria ter vencido a Bola de Ouro 2024. O atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, deu a declaração nesta sexta-feira (27), durante a cerimônia do Globe Soccer Awards, e foi enfático ao dizer que o prêmio foi injusto e que o brasileiro fez um trabalho fantástico, citando os feitos de Vinicius na temporada.

"Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico, ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri, que merece também. Mas Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. Quando você merece, você tem que receber", afirmou o português. Cristiano recebeu um prêmio como o melhor jogador em atividade no Oriente Médio no evento, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.