Cristiano Ronaldo diz que Vini Jr. não ter ganho a Bola de Ouro foi injusto

Cristiano Ronaldo, considerado um dos melhores jogadores da história e detentor de cinco bolas de ouro, disse que Vinícius Jr. deveria ter vencido a Bola de Ouro 2024. O atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, deu a declaração nesta sexta-feira (27), durante a cerimônia do Globe Soccer Awards, e foi enfático ao dizer que o prêmio foi injusto e que o brasileiro fez um trabalho fantástico, citando os feitos de Vinicius na temporada.
"Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico, ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri, que merece também. Mas Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. Quando você merece, você tem que receber", afirmou o português. Cristiano recebeu um prêmio como o melhor jogador em atividade no Oriente Médio no evento, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Na Bola de Ouro, premiação feita pela revista France Football em outubro, Vini Jr. ficou em segundo lugar em uma polêmica decisão que concedeu ao volante espanhol Rodri, do Manchester City, o prêmio de melhor jogador do planeta. Entretanto, em dezembro, Vinicius ganhou o prêmio Fifa The Best, à frente de Rodri, e foi eleito o melhor atleta da modalidade no mundo e, nesta sexta, foi eleito o melhor do mundo pela Globe Soccer Awards também.
"Se o Cristiano está falando, eu vou acabar acreditando que eu sou ou melhor. Ele é meu ídolo, junto com o Neymar. E é uma honra para mim receber o prêmio na frente deles", afirmou Vini Jr.