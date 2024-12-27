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Craque do jogo

Francisco Di Paulo recebe o prêmio de campeão da Liga A Gazeta 2024 do Cartola

O cartoleiro superou mais de 250 concorrentes e faturou uma camisa oficial do Flamengo, seu time de coração

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 15:48

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

27 dez 2024 às 15:48
Francisco venceu a Liga Rede Gazeta do Cartola 2024 e ganhou uma camisa do Flamengo
Francisco venceu a Liga Rede Gazeta do Cartola 2024 e ganhou uma camisa do Flamengo Crédito: Vinícius Lima
O Brasileirão 2024 se encerrou e, com ele, o Cartola FC, "fantasy game" de futebol mais tradicional do país. Também chegou ao fim mais uma temporada da Liga A Gazeta 2024, e o grande campeão aos final das 38 rodadas foi Francisco Di Paulo, que ultrapassou a marca dos 2.900 pontos e superou mais de 250 concorrentes.
Como premiação, o torcedor do Flamengo ganhou uma camisa do time de coração e a retirou na sede da Rede Gazeta nesta sexta-feira (27). Em entrevista, Francisco falou sobre as estratégias que o levaram a alcançar o bicampeonato. "Eu estudo durante o próprio campeonato, e procuro sempre jogar nos times favoritos, ou que jogam em casa. Com o desempenho durante o campeonato, você vai vendo aqueles jogadores que sempre estão bem, estão pontuando fora ou dentro de casa", disse ele.
O vencedor acredita que o segredo para se pontuar bem durante os nove meses de competição é escolher os jogadores considerados "óbvios" e contar com a sorte. "Quando você está na frente, você tem que ir nos óbvios para não ser surpreendido. Quando você está bem atrás, você arrisca escalar alguns jogadores que só você vai ter no seu time. É sorte. Eu acredito que 90% é sorte", completou.
Perguntado sobre a sua relação com o Flamengo e o Cartola, ele também garantiu que não deixa o clubismo interferir nas escolhas do jogo e que, às vezes, até prefere escalar contra o Rubro-Negro Carioca para não ficar tão irritado em caso de derrota do time do coração. "Eu evito escalar jogadores do Flamengo o tempo todo, porque se ele for mal eu fico chateado duas vezes. Então eu procuro escalar do adversário e, muitas vezes, eu escolho o centroavante que joga contra o meu time, porque aí se ele for bem, pelo menos não fico tão triste", confessou Francisco.
Pensando em 2025, o campeão disse que já está convidado a participar de várias ligas e que, este ano, venceu as cinco competições que valiam prêmios que disputou. O Cartola completa 10 anos de existência na próxima temporada e, atualmente, são mais de 4 milhões de jogadores do fantasy game em todo o país.

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