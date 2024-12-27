Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo no Globe Soccer Awards

Vini Jr. é eleito o melhor do mundo pela Globe Soccer Awards Crédito: Real Madrid

O atacante Vini Jr. recebeu prêmio de melhor jogador do mundo, concedido pela Globe Soccer Awards em Dubai, nesta sexta-feira (27). Além de melhor jogador, Vini Jr. foi eleito o melhor atacante da temporada, e a eleição foi realizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA), em parceria com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA).

Esse prêmio de melhor do mundo a Vini se junta ao The Best, da Fifa, e contraria o resultado da Bola de Ouro, da France Football. "Estou muito feliz de receber esse prêmio, de estar nesse lugar com muitos craques, que sempre acompanhei de longe. Não poderia deixar de agradecer o Real Madrid, meus companheiros e todo mundo que trabalhou para que eu pudesse estar aqui hoje", Vini Jr.