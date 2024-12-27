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Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo no Globe Soccer Awards

O atacante recebeu prêmio nesta sexta-feira (27).

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 16:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 dez 2024 às 16:45
Vini Jr. é eleito o melhor do mundo pela Globe Soccer Awards
Vini Jr. é eleito o melhor do mundo pela Globe Soccer Awards Crédito: Real Madrid
O atacante Vini Jr. recebeu prêmio de melhor jogador do mundo, concedido pela Globe Soccer Awards em Dubai, nesta sexta-feira (27). Além de melhor jogador, Vini Jr. foi eleito o melhor atacante da temporada, e a eleição foi realizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA), em parceria com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA).
Esse prêmio de melhor do mundo a Vini se junta ao The Best, da Fifa, e contraria o resultado da Bola de Ouro, da France Football. "Estou muito feliz de receber esse prêmio, de estar nesse lugar com muitos craques, que sempre acompanhei de longe. Não poderia deixar de agradecer o Real Madrid, meus companheiros e todo mundo que trabalhou para que eu pudesse estar aqui hoje", Vini Jr.
No mesmo evento, Cristiano Ronaldo defendeu Vini Jr. Ele criticou a escolha da Bola de Ouro, que premiou Rodri em vez do jogador brasileiro. Considerou "injusto" o brasileiro não ter vencido a premiação. Vini Jr. agradeceu: "O Cristiano estava falando que acredita que sou o melhor, eu acredito. É meu ídolo junto com o Neymar. Eu tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos observando. É uma honra. Agradecer aos meus companheiros, minha família, ao Flamengo que me colocou no mundo. Ser reconhecido é muito importante".

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