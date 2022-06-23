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Atropelamento

Corinthians goleia o Santos e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil

Timão não havia vencido nenhum clássico sob o comando de Vítor Pereira, mas desencantou em grande estilo: 4 a 0 em cima do Peixe

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 23:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jun 2022 às 23:58
Corinthians atropelou o Santos e ficou bem perto das quartas de final da Copa do Brasil
Corinthians atropelou o Santos e ficou bem perto das quartas de final da Copa do Brasil Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians ainda não havia vencido nenhum clássico sob o comando de Vítor Pereira, nem no ano. Nesta quarta-feira (22) à noite venceu, e em grande estilo. Massacrou o Santos na Neo Química Arena ao fazer 4 a 0 e dar passo largo em direção às quartas de final da Copa do Brasil. Daqui a três semanas, na Vila, poderá perder por até três gols de diferença.
O time corintiano demorou um pouco para entender como ultrapassar a marcação do Santos. Perdia muitas bolas e não conseguia ocupar o campo do adversário com eficiência. E ainda ficava exposto.
Mas a partir do momento em que o time começou a tocar mais rapidamente a bola, fazer inversões de jogadas e principalmente explorar as beiradas do campo, assumiu totalmente o controle da partida.
O Santos não conseguia marcar as jogadas pelo lado do Corinthians, que passou a levar perigo em lances com a participação de vários jogadores. Róger Guedes perdeu chance incrível ao chutar por cima, da entrada da pequena área, bola cruzada por Mantuan em ataque com participação de Du Queiroz e Fagner; no minuto seguinte, pelo lado esquerdo, Willian tocou para Piton cruzar e Mantuan emendar: 1 a 0.
O detalhe é que tanto na conclusão errada de Guedes como na certa de Mantuan, ambos tiveram amplo espaço para chutar, pois a falha de marcação santista pelos lados - os laterais não tinham cobertura - comprometia o posicionamento defensivo na área.
Fabián Bustos gritava, gesticulava, mas não conseguia acertar o time. A consequência foi nova troca de bola, desta vez pela direita, com Willian - em grande noite -, Fagner cruzou, Du Queiroz concluiu, a bola tocou em Giuliano e entrou.
O jogo tinha apenas 27 minutos. O Santos continuou perdido e o Corinthians criando oportunidades de gol. Assim, o terceiro, marcado por Raul Gustavo de cabeça após escanteio cobrado por Willian, foi algo natural e esperado.
Na etapa final, Bustos fez várias alterações, mas a situação do Santos não melhorou. Se com ajuda do VAR Marcelo Lima Henrique reviu o pênalti inexistente de Kaiky em Róger Guedes que ele havia marcado, com alerta do VAR o árbitro expulsou Zanocelo por agredir Piton com apenas 15 minutos da etapa.
Com o jogo decidido, Vítor Pereira aproveitou para poupar alguns jogadores - como Willian -, precavendo-se por causa da desgastante sequência de jogos. Mesmo assim, deu para o Corinthians aumentar a vantagem, com mais um gol de Giuliano, após outra boa jogada do ataque.
A partir daí, a Fiel aumentou a festa na arquibancada, aos gritos de "olé" a cada toque na bola do time. E o português Vítor Pereira certamente não vai esquecer sua primeira vitória em clássicos no comando do Corinthians.

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