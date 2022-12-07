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Seleção Brasileira

Conselho de medicina veterinária vê trato comum de assessor da CBF com gato

Para veterinários, não houve maus-tratos na forma como o animal foi retirado do local onde Vinícius Júnior dava entrevista

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 20:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 dez 2022 às 20:02
SÃO PAULO - Em nota oficial enviada à reportagem, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) afirmou que foi correta a maneira que o assessor da CBF, Vinicius Rodrigues, retirou um gato da bancada enquanto Vinicius Junior concedia entrevista coletiva, nesta quarta-feira (7).
Assessor da CBF retira gato durante coletiva de Vinicius Jr., da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo do Catar
Assessor da CBF retira gato durante coletiva de Vinicius Jr., da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução de vídeo
Depois que o vídeo viralizou, o assessor passou a ser alvo de comentários e dividiu opiniões nas redes sociais pela forma que afastou o gato. De acordo com o CRMV-SP, a prática utilizada pelo funcionário da Seleção Brasileira foi a certa.
"Em análise apenas da cena exposta no vídeo do link enviado, e não havendo mais informações sobre o caso e o histórico do animal, não foi constatado qualquer elemento que possa ser caracterizado como maus-tratos", diz o início da nota.
"A cena retratada traz um manejo comum tratando-se de um felino de origem e comportamento desconhecido, tendo o assessor de imprensa da CBF acariciado o animal para ganhar confiança e não sofrer arraduras e mordeduras, e na sequência segurado o animal pelo dorso", conclui o CRMV-SP.
Vinicius Junior, que respondia a uma pergunta da imprensa, divertiu-se com a entrada do gato 'invasor' e deu risada com a cena.
O Brasil se prepara para enfrentar a seleção da Croácia na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

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