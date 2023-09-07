Confira onde assistir ao Brasil e mais jogos de seleções no fim de semana

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul
- Quinta-feira (07)
Paraguai x Peru
Local: Antonio Oddone Sarubbi, Cidade del Este - Paraguai
Horário: 19h30
Onde assistir: SporTV
Colômbia x Venezuela
Local: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla - Colômbia
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV 2
Argentina x Equador
Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires - Argentina
Horário: 21h
Onde assistir: SporTV
- Sexta-feira (08)
Uruguai x Chile
Local: Centenário, Montevidéu - Uruguai
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV
Brasil x Bolívia
Local: Mangueirão, Belém - Brasil
Horário: 21h45
Onde assistir: TV Gazeta