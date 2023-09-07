  Confira onde assistir ao Brasil e mais jogos de seleções no fim de semana
Confira onde assistir ao Brasil e mais jogos de seleções no fim de semana

Feriado vai contar com pausa no calendário do Brasileirão, abrindo espaço para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
Redação de A Gazeta

07 set 2023 às 08:00

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 08:00

Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul

  • Quinta-feira (07)

    Paraguai x Peru
    Local:     Antonio Oddone Sarubbi, Cidade del Este - Paraguai
    Horário: 19h30
    Onde assistir: SporTV

    Colômbia x Venezuela
    Local: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla - Colômbia
    Horário: 20h
    Onde assistir: SporTV 2

    Argentina x Equador
    Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires - Argentina
    Horário: 21h
    Onde assistir: SporTV

  • Sexta-feira (08)

    Uruguai x Chile
    Local:     Centenário, Montevidéu - Uruguai
    Horário: 20h
    Onde assistir: SporTV

    Brasil x Bolívia
    Local: Mangueirão, Belém - Brasil
    Horário: 21h45
    Onde assistir: TV Gazeta

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Sem São Januário, Vasco confirma clássico com Fluminense no Engenhão

Campeão da Libertadores pode enfrentar time de Benzema nas semifinais do Mundial

Van Gaal diz desconfiar de armação para Messi ser campeão do mundo: 'Foi premeditado'

Flamengo não perde no Kleber Andrade há 7 anos! Veja o retrospecto

Antony é desconvocado da Seleção Brasileira; Gabriel Jesus é o substituto

Este vídeo pode te interessar

