Como chegam rivais de Flamengo e Palmeiras na Libertadores

Racing e LDU chegam embalados para jogos de ida das semifinais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:54

Palmeiras encara a LDU, enquanto o Flamengo joga contra o Racing Crédito: Reprodução

Adversários de Flamengo e Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores, Racing e LDU, respectivamente, chegam embalados após vitória na última sexta-feira, reforços e campanhas acima do esperado na competição continental.

O time argentino, que visita o Maracanã, é o atual campeão da Copa Sul-Americana e tenta voltar a uma final de Libertadores após 58 anos. Já a LDU, que recebe o Verdão em Quito, chega a uma decisão depois de 17 anos, quando venceu o Fluminense em 2008 e se sagrou campeã do torneio pela única vez.

Flamengo venceu o Palmeiras por 3x2 no Maracanã Crédito: GIlvan de Souza/Flamengo

Como chega o Racing?

O Racing preservou seus principais jogadores e conseguiu uma vitória magra sobre o Aldosivi pelo Campeonato Argentino. A equipe é a sexta colocada do Clausura, a "segunda metade" do torneio nacional, e não terá compromissos entre os dois jogos contra o Flamengo. O técnico Gustavo Gostas deve ter dois retornos: Juan Nardoni (meia) e Facundo Mura (lateral-direito).

Segundo o jornal local Olé, Juan se recuperou de uma lesão no bíceps da perna direita, enquanto Mura tinha um problema no dedão do pé direito. Por outro lado, o time tem três baixas confirmadas: o lateral-esquerdo Gabriel Rojas, o goleiro Gabriel Arias e o meia Alan Forneris.

"Conquistamos algo lindo. Quando você olha para a classificação, vemos que estamos acima do River Plate, do Boca Juniors. É um momento lindo, temos que aproveitar. Já faz 28 anos que não chegamos às semifinais, agora temos que chegar a Lima, custe o que custar. Meus filhos não viram o Racing ser campeão da Libertadores. É um sonho", disse Gustavo Costas, técnico do Racing.

O Cruzeiro foi derrotado pelo Racing na final da Copa Sul-Americana Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Como chega a LDU?

O time de Tiago Nunes vem de um contundente 3 a 0 contra o Barcelona (EQU) e não poupou seus principais jogadores. A partida foi válida pelo hexagonal final do Campeonato Equatoriano. A equipe teve dois jogos adiados para focar totalmente na semifinal da Copa Libertadores. Estavam previstos duelos contra Deportivo Cuenca, pelas quartas de final da Copa Equador, e Independiente Del Valle, pelo Campeonato Equatoriano.

A LDU tem como "trunfo" o bom desempenho contra times brasileiros, especialmente como mandante. Entre 2020 e 2025, a LDU recebeu clubes brasileiros em 13 oportunidades, com sete vitórias equatorianas, três empates e três derrotas. O presidente do time, porém, admitiu que o clube está "no lucro", já que a meta era apenas chegar aos mata-matas da Libertadores.

"Foram 17 anos até voltarmos a esta fase da Libertadores. Sejamos honestos: nosso objetivo era passar da fase de grupos. Conseguimos isso, e aí, o que Deus quiser, vai acontecer. Agora, Ele nos trouxe até aqui[...] Estar nesta fase me dá alegria. Competimos com grandes clubes, como Palmeiras, Flamengo e Racing", disse Isaac Álvarez à Radio KCH

O Botafogo perdeu para a LDU e foi eliminado da Libertadores Crédito: Vitor Siva/Botafogo

Datas dos jogos e onde assistir

Jogos de ida

Flamengo x Racing I Quarta-feira (22), às 21h30 I TV Gazeta, GE TV, Paramount+

I Quarta-feira (22), às 21h30 I TV Gazeta, GE TV, Paramount+ LDU x Palmeiras I Quinta-feira (23), às 21h30 I ESPN e Disney+



Jogos de volta



Racing x Flamengo I Quarta-feira (29), às 21h30 I TV Gazeta, GE TV, Paramount+

I Quarta-feira (29), às 21h30 I TV Gazeta, GE TV, Paramount+ Palmeiras x LDU I Quinta-feira (30), às 21h30 I ESPN e Disney+

