Futebol

Com golaço de Savinho, Manchester City está classificado para as oitavas do Mundial

Capixaba balançou as redes na goleada inglesa sobre a Juventus por 5 a 2

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:07

Savinho marca na goleada do City sobre a Juventus Crédito: FIFA

O Manchester City está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, depois de bater a Juventus por 5 a 2 na última rodada da fase de grupos, e passara para os mata-matas com a melhor campanha da competição. Na goleada, Savinho, natural de São Mateus, marcou um belo gol dar números finais à partida. >

O time de Guardiola fez por merecer a classificação para a segunda fase da competição, com gols de Doku, Haaland, Foden, do próprio Savinho, e de Kalulu, que marcou contra. A Juventus, mesmo sofrendo defensivamente, marcou duas vezes, com Vlahovic e Koopmeiners. Agora, o City vai enfrentar o segundo colocado do Grupo H (com Real Madrid, Salzburg, Al-Hilal e Pachuca), enquanto a Velha Senhora pega quem avançar em primeiro da mesma chave.>

O jogo

Antes mesmo do Manchester City impor seu estilo de jogo, a partida já havia começado quente e com gols. O primeiro, aos 9 minutos, foi marcado por Jérémy Doku ao receber de Rayan Ait-Nouri em ultrapassagem por trás da defesa. Livre, ele teve tranquilidade para marcar.>

Dois minutos depois, Ederson cochilou na saída de bola. O goleiro brasileiro entregou nos pés de Teun Koopmeiners, que entrou na área e tocou nas redes para empatar.>

Depois dos minutos iniciais, o jogo assumiu as condições que Pep Guardiola queria. No primeiro tempo, o seu time trocou 410 passes enquanto a Juventus apenas 132. Foram 14 chutas contra três. Savinho, Ait-Nouri e Omar Marmoush obrigaram o goleiro Michele di Gregorio a aparecer.>

O gol do City não saiu dos próximos pés, mas, sim, de um defensor da Juventus. Ao tentar realizar um corte simples de um cruzamento que não parecia ter maiores consequências, Pierre Kalulu falhou. A bola acabou tocando em seu calcanhar e morreu no fundo do gol aos 26 minutos: 2 a 1.>

Na volta do intervalo, Guardiola trouxe Erling Haaland para o lugar de Omar Marmoush. E no sétimo minuto em campo ele balançou as redes. Em jogada de velocidade, Matheus Nunes invadiu a área pela direita e cruzou para o norueguês só completar para o gol. Não foi a mais bonita das finalizações, mas, ainda assim, foi o terceiro gol dos ingleses e o 300º gol de Haaland na carreira.>

Aos 24, Haaland participou de mais um gol depois que matou com maestria um chute longo vindo de Ederson. Ele encontrou Phil Foden por trás da defesa. A bola ainda sobrou para Savinho, que poderia ter marcado, mas ele deixou Foden fazer o quarto. Não demorou e o brasileiro teve a sua chance. Aos 31, o canhoto chutou de direita de fora da área e fez um lindo gol. Ele não marcava desde 29 de janeiro. Ao fim do jogo, Dusan Vlahovic conseguiu diminuir o placar para 5 a 2.>

