  Com gol nos acréscimos, Fluminense derrota Fortaleza em Volta Redonda
Brasileirão

Com gol nos acréscimos, Fluminense derrota Fortaleza em Volta Redonda

Em tarde de grande atuação do goleiro Fábio, Tricolor das Laranjeiras venceu o Leão do Pici com um gol de Diogo Barbosa
Agência Estado

Publicado em 03 de Setembro de 2023 às 18:35

Diogo Barbosa marcou o gol da vitória do Tricolor das Laranjeiras Crédito: Marcelo Goncalves
Com uma destacada atuação do goleiro Fábio e com um gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo por Diogo Barbosa, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo (03), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois da classificação para a semifinal da Copa Libertadores ao vencer o Olímpia por 3 a 1 na última quinta-feira, o Fluminense não fez uma grande partida, muito em função do gramado ruim e da sua pouca produção ofensiva. No segundo tempo, Fábio, com três providenciais defesas, salvou o Fluminense, que marcou nos acréscimos para confirmar o bom momento na temporada.
Com a vitória, o Fluminense é quinto colocado, com 38 pontos. O Fortaleza, que teve sua sequência de cinco vitórias consecutivas interrompida, é o oitavo, com 32.
O técnico Fernando Diniz se despede momentaneamente do time carioca, já que estreia no comando da seleção brasileira na próxima sexta-feira (08), contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Mangueirão, em Belém (PA), às 21h45.
Apesar de movimentado, o primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e com poucas chances de gols. Os dois times abusaram das faltas. A melhor chance foi do Fortaleza e ocorreu aos 13 minutos. Tinga acionou Lucero, o zagueiro Felipe Melo não conseguiu cortar e o atacante dominou e girou batendo para a defesa de Fábio.
Na parte final, com mais intensidade, o Fluminense melhorou e incomodou mais o sistema defensivo do Fortaleza, porém foi pouco para ir para o intervalo na frente do marcador.
Se faltou emoção no primeiro tempo, o segundo começou movimentado. Antes dos dez minutos, Fábio evitou dois gols certos do Fortaleza. O primeiro em chute de Yago Pikachu, aos 2, e o segundo em cabeceio de Lucero, aos 8.
Sem Paulo Henrique Ganso, que não jogou devido a uma pancada no joelho esquerdo, o Fluminense encontrava dificuldade em ultrapassar o sistema defensivo e criar as jogadas ofensivas. O goleiro do Fluminense trabalhou mais uma vez aos 33 e evitou o gol do Fortaleza em chute de Machuca da entrada da área.
O time carioca tentou no final e marcou aos 46 minutos. Martinelli lançou Lima pela direita, ele cruzou, Bruno Pacheco cortou e a bola sobrou para Diogo Barbosa. Ele bateu forte rasteiro, de primeira, no canto esquerdo do goleiro do Fortaleza
O Fluminense volta a campo, pela 23ª rodada, no dia 16, em razão da Data Fifa, e faz o clássico contra o Vasco em São Januário. O Fortaleza joga no dia 14), em casa, contra o Corinthians.

