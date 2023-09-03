Com gol nos acréscimos, Fluminense derrota Fortaleza em Volta Redonda

Com uma destacada atuação do goleiro Fábio e com um gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo por Diogo Barbosa, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo (03), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois da classificação para a semifinal da Copa Libertadores ao vencer o Olímpia por 3 a 1 na última quinta-feira, o Fluminense não fez uma grande partida, muito em função do gramado ruim e da sua pouca produção ofensiva. No segundo tempo, Fábio, com três providenciais defesas, salvou o Fluminense, que marcou nos acréscimos para confirmar o bom momento na temporada.
Com a vitória, o Fluminense é quinto colocado, com 38 pontos. O Fortaleza, que teve sua sequência de cinco vitórias consecutivas interrompida, é o oitavo, com 32.
O técnico Fernando Diniz se despede momentaneamente do time carioca, já que estreia no comando da seleção brasileira na próxima sexta-feira (08), contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Mangueirão, em Belém (PA), às 21h45.
Apesar de movimentado, o primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e com poucas chances de gols. Os dois times abusaram das faltas. A melhor chance foi do Fortaleza e ocorreu aos 13 minutos. Tinga acionou Lucero, o zagueiro Felipe Melo não conseguiu cortar e o atacante dominou e girou batendo para a defesa de Fábio.
Na parte final, com mais intensidade, o Fluminense melhorou e incomodou mais o sistema defensivo do Fortaleza, porém foi pouco para ir para o intervalo na frente do marcador.
Se faltou emoção no primeiro tempo, o segundo começou movimentado. Antes dos dez minutos, Fábio evitou dois gols certos do Fortaleza. O primeiro em chute de Yago Pikachu, aos 2, e o segundo em cabeceio de Lucero, aos 8.
Sem Paulo Henrique Ganso, que não jogou devido a uma pancada no joelho esquerdo, o Fluminense encontrava dificuldade em ultrapassar o sistema defensivo e criar as jogadas ofensivas. O goleiro do Fluminense trabalhou mais uma vez aos 33 e evitou o gol do Fortaleza em chute de Machuca da entrada da área.
O time carioca tentou no final e marcou aos 46 minutos. Martinelli lançou Lima pela direita, ele cruzou, Bruno Pacheco cortou e a bola sobrou para Diogo Barbosa. Ele bateu forte rasteiro, de primeira, no canto esquerdo do goleiro do Fortaleza
O Fluminense volta a campo, pela 23ª rodada, no dia 16, em razão da Data Fifa, e faz o clássico contra o Vasco em São Januário. O Fortaleza joga no dia 14), em casa, contra o Corinthians.