Chelsea bate o Benfica e vai pegar o Palmeiras nas quartas de final do Mundial

Os Blues venceram os Encarnados em duelo que ficou paralisado pelas condições climáticas e quando voltou, acabou apenas prorrogação

Publicado em 28 de junho de 2025 às 22:02

O Chelsea eliminou o Benfica da Copa do Mundo de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

Benfica e Chelsea fizeram um jogo que se iniciou à tarde e avançou pela noite de sábado (28), em Charlotte, para definir o rival do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. No fim, prevaleceu o time inglês, que triunfou por 4 a 1 no Bank of America Stadium, com três gols marcados na prorrogação. >

Como tem sido recorrente na competição nos Estados Unidos, o jogo foi interrompido por causa da ameaça de raios. O relógio já apontava 40 minutos do segundo tempo quando houve o alerta sobre as condições climáticas e o anúncio da paralisação.>

O Chelsea estava à frente, com um gol de falta marcado por Reece James, aos 19 minutos da etapa final. Após a pausa de cerca de duas horas, no entanto, o Benfica buscou o empate aos 50, em pênalti assinalado com a ajuda do árbitro de vídeo. Di María converteu.>

Na prorrogação, a disputa ficou aberta, com chances para os dois lados. A equipe londrina acabou sendo mais eficiente e aproveitou as oportunidades que surgiram no segundo tempo extra, com Nkunku, aos três, Pedro Neto, aos nove, e Dewsburry-Hall, aos 12.>

>

Ficou marcado, dessa maneira, o reencontro da agremiação inglesa com o Palmeiras. A partida das quartas está marcada para a próxima sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.>

