Futebol

Capixaba que disputou Mundial de Clubes vai realizar jogo beneficente na Serra

Arthur Salles, do Mamelodi Sundows, vai promover o evento no dia 6 de julho

O capixaba Arthur Sales, atualmente no Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que disputou a Copa do Mundo de Clubes, vai realizar um jogo de futebol beneficente no Estádio Robertão, em Serra Sede, no dia 6 de julho. >