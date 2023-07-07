  • Futebol
  • Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 14ª rodada
Futebol

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 14ª rodada

Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão 2023

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 11:17

Redação de A Gazeta

Brasileirão 2023 está a todo vapor com equipes focadas na taça mais cobiçada do país Crédito: Staff Images (Cruzeiro), Daniel Ramalho (Vasco) e Paulo Pinto (São Paulo)

Sábado (8)

  • Vasco x Cruzeiro
    Local:     São Januário, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Bahia
    Local:     Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x América-MG
    Local:     Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x Corinthians
    Local:     Mineirão, Belo Borizonte
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Flamengo
    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (9)

  • Santos x Goiás
    Local:     Vila Belmiro, Santos
    Horário: 11h
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Internacional
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Bragantino x São Paulo
    Local:     Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (SP) e Premiere

  • Grêmio x Botafogo
    Local:     Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Fortaleza x Athletico-PR
    Local:     Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Presidente da FES, Gustavo Vieira é o novo diretor financeiro da CBF

Confira a definição dos jogos das oitavas de final da Libertadores 2023

Assista a coletiva de apresentação de Fernando Diniz na Seleção Brasileira

Polícia vai investigar agressões contra Luan como tentativa de homicídio

Time de CR7, Al Nassr oficializa contratação de Luis Castro, ex-Botafogo

