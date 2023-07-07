Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 14ª rodada

Sábado (8)
- Vasco x Cruzeiro
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Bahia
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Coritiba x América-MG
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x Corinthians
Local: Mineirão, Belo Borizonte
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Flamengo
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (9)
- Santos x Goiás
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 11h
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Internacional
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- Bragantino x São Paulo
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (SP) e Premiere
- Grêmio x Botafogo
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
- Fortaleza x Athletico-PR
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere