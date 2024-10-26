Brasil vai apostar em medalhistas para encarar a Colômbia no Kleber Andrade

Entrevista coletiva com Angelina e o técnico Arthur Elias Crédito: Livia Villas Boas / CBF

A Seleção Brasileira Feminina seguiu com a sequência de treinamentos no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com foco nos amistosos contra a Colômbia, que acontecerão neste sábado (26) e na próxima terça-feira (29). Antes da atividade, o técnico Arthur Elias e a meia Angelina concederam uma entrevista coletiva, e falaram sobre as expectativas para os confrontos. E fica o aviso: o torcedor capixaba pode esperar ver medalhistas olímpicas entres as onze titulares na partida.

"A maioria das jogadoras titulares de amanhã (26) vai ser composta por atletas que estiverem nas Olimpíadas, sim. Acho importante nós mantermos as ideias com essas jogadoras que fizeram uma grande Olimpíada e aos poucos, incluindo. Não que a gente não vá ter estreias, pelo contrário. Vamos ter estreias sob o meu comando com algumas atletas, mas vou usar o máximo de substituições permitidas, então haverá trocas para a gente avaliar não só nesse jogo como no outro, de diferentes maneiras muitas jogadoras", disse Arthur, garantindo a presença de figuras conhecidas no Kleber Andrade.

Durante toda a coletiva, o tema de renovação da seleção brasileira continuou sob enfoque. Arthur Elias optou por chamar novos nomes nesta convocação. Visando não só os amistosos contra a seleção sul-americana mas também nos ciclos de Copa do Mundo, que acontecerá no Brasil em 2027, e as Olimpíadas de Los Angeles-2028. Inicialmente, das 26 jogadoras convocadas, 13 foram medalhistas em Paris, mas esse número caiu para 12 depois do corte de Gabi Portilho nesta semana por lesão.

Angelina, que foi convocada como suplente em Paris, assumiu a titularidade ao longo do torneio. Ela falou sobre acomo Arthur lida com o vestiário e dá a confiança necessária para todas as atletas, tanto as mais novas quanto as mais experientes: "Quando o Arthur diz que ele dá oportunidade, que ele quer testar e que ele confia nas jogadoras, ele quer dizer isso mesmo. É a confiança que ele tem nas atletas e faz com que a gente se sinta mais à vontade em campo", disse Angelina

Confrontos contra a Colômbia

A seleção escolhida pela CBF para dar o pontapé inicial no novo ciclo após Paris 2024 foi justamente a Colômbia, por ser o adversário sul-americano que mais se aproxima tecnicamente do Brasil.

Em um retrospecto recente, Brasil e Colômbia decidiram a última Copa América, em 2022, com vitória brasileira por 1 a 0 sobre as anfitriãs da competição. Em 2023, a Colômbia chegou às quartas de final da Copa do Mundo Feminina, fazendo a melhor campanha sul-americana no torneio, onde o Brasil sequer passou da fase de grupos.

Em entrevista coletiva, o técnico Angelo Marsiglia, que era assistente técnico de Nelson Abadía – o treinador colombiano naquela Copa América – respondeu se ainda resta um sentimento de revanche por aquela final: "Mais do que vingança, é uma sensação de crescimento. Dói perder uma final em casa contra o Brasil, mas esse é o nosso crescimento. O Brasil é um excelente time e o que queremos neste momento é jogar e vencer. Esse é o objetivo.", concluiu o comandante da Colômbia.

Treino da Seleção Brasileira Feminina

Esquema para o jogo

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo promete reforçar o policiamento no interior e aos arredores do estádio, além de atuar integralmente com todos os órgãos competentes para garantir a segurança dos torcedores. Ao todo, está previsto a alocação de:

149 policiais militares distribuídos na área interna e externa do Kleber Andrade;

Reforço no plantão na Delegacia Regional de Cariacica nos dois dias dos jogos;

15 bombeiros militares e unidades de resgate em prontidão para atendimentos emergenciais e socorro de urgência;

15 Agentes da Guarda Civil de Cariacica;

10 Agentes da Guarda Civil de Vitória;

100 seguranças na parte interna do estádio, bem como apoio nos pontos de bloqueio das vias;



8 brigadistas.



A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que irá disponibilizar ônibus reservas nos terminais neste sábado (26) no horário de saída do jogo, para eventual aumento de demanda de algumas linhas.

Brasil x Colômbia