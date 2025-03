Do céu ao inferno

Botafogo já soma uma eliminação precoce e dois vices em 2025

O Glorioso não se classificou para as semis do Carioca, e perdeu as finais da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana

Botafogo x Racing pela Recopa Sul-America. (Vitor Silva)

Com a conquista histórica do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores no fim do ano passado, a torcida do Botafogo não poderia imaginar que, passados cerca de três meses desde o feito inédito, a realidade vivida pelo time dentro de campo seria tão diferente. Derrotas em sequência e eliminação precoce no Estadual de um time sem comando técnico definido e desfalcado de peças importantes transformaram a euforia dos torcedores em preocupação.

A última decepção veio na noite desta quinta-feira (27) com o segundo vice-campeonato do ano, dessa vez da Recopa Sul-Americana -disputada entre os campeões das Copas Libertadores e Sul-Americana-, com o alvinegro sucumbindo diante do Racing da Argentina. Após perder a partida de ida por 2 a 0 na casa do adversário, o Botafogo perdeu pelo mesmo placar jogando no Nilton Santos, sem demonstrar em nenhum momento forças para reagir diante de mais de 30 mil torcedores.

Sem técnico desde o início de janeiro, após o português Artur Jorge sair rumo ao Al-Rayyan, do Qatar, o Botafogo fez sua estreia no ano de 2025 já com uma derrota doída no estadual. Com os reservas em campo, perdeu em casa por 2 a 1 para o Maricá, que fazia a primeira partida de sua história na elite do Carioca. O campeão brasileiro atuou com um jogador a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo.

No primeiro troféu em disputa no ano, em fevereiro, não apenas perdeu a Supercopa do Brasil, como viu o rival Flamengo ser dominante na maior parte da partida, em tarde inspirada do atacante Bruno Henrique. Para completar, no Carioca, o time sequer avançou à fase final. Em 11 jogos, perdeu seis, empatou um e venceu apenas quatro, terminando em 9º na tabela de classificação, sem vaga nem para a Taça Rio.

Pesou para o desempenho ruim a saída de jogadores importantes na temporada passada, como o meia Thiago Almada e o atacante Luiz Henrique. Uma das principais contratações para o ano até aqui, o atacante Artur, ex-Zenit e Palmeiras, se lesionou em sua segunda partida vestindo a camisa do Botafogo e pouco conseguiu fazer para ajudar os companheiros.

Enquanto acompanhava as derrotas em série, o CEO do clube, John Textor, fracassava na tentativa de encontrar um novo técnico. Tite, André Jardine, Roberto Mancini, Tata Martino, Rafa Benítez e Vasco Matos foram tentados, sem avanço com nenhum. Com dificuldades para atrair nomes mais badalados, a saída foi fechar na própria quinta com o português Renato Paiva, que comandou o Bahia em 2023 e esteve até dezembro no Toluca, do México.

O clube vinha sendo dirigido há quase dois meses por técnicos interinos, com Cláudio Caçapa à frente da equipe desde o meio de fevereiro, após a saída de Carlos Leiria provocada pela falta de resultados. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Barboza chegou a se queixar do planejamento para a equipe. "O treinador de hoje [Caçapa] só teve três treinos com a gente. É um técnico interino, não sabemos se vai ficar o ano todo. Os jogadores também mudaram. Saíram 16 jogadores, aos poucos os reforços chegam. Muitos ainda não podem jogar, leva tempo. O tempo é curto, isso atrapalha", afirmou o defensor após a derrota para o Racing na Argentina.

Textor já havia declarado que não tinha pressa para contratar técnico e reforços para o elenco. Segundo o cartola, a temporada passa a valer para o Botafogo, de fato, apenas com o início do Brasileiro e da Libertadores. "Temos recursos para fazer um bom ano. Mas [os jogadores] não chegarão no mesmo dia, juntos. Vamos contratar jogadores até o começo da nossa temporada, em abril", declarou no fim de janeiro.

Alguns dos novos nomes anunciados para a temporada são do volante Wendel, que só chega em junho, após encerrar a participação com o Zenit no Campeonato Russo, e o meia uruguaio Santiago Rodríguez, que assinou há uma semana com o Botafogo vindo do New York City e ainda não estreou. A janela de transferências para a chegada de reforços se fecha nesta sexta-feira, restando à equipe agora apenas a opção de contratar jogadores livres no mercado.

O clube terá ainda duas janelas para reforçar o elenco para o Brasileiro e o Mundial. A primeira, entre 10 de março e 11 de abril, para jogadores que tenham disputado os estaduais por equipes sem calendário no segundo semestre. E a segunda, entre 2 e 10 de junho, visando a participação na primeira edição ampliada do Mundial da Fifa -embora equipes que não vão participar da competição também possam contratar.

Com a eliminação precoce no estadual, o Botafogo terá agora um mês sem partidas oficiais. O próximo compromisso é somente no dia 29 de março, quando estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, fora de casa. Em junho, o time parte para os Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, onde enfrenta na fase de grupos PSG (Paris Saint-Germain), Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

