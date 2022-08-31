Astro do basquete, LeBron James é um dos novos donos do Milan

LeBron James, astro da NBA Crédito: Instagram/@kingjames

O novo dono do Milan se chama Garry Cardinale, mas por trás da compra do clube italiano há uma grande lista de investidores. Um deles é nada mais nada menos que LeBron James, que se tornou regular em investimentos esportivos.

Essa informação foi publicada no extenso relatório do jornal britânico Financial Times, que detalha como foi concluída a mudança de propriedade do Milan, processo que começou em maio deste ano. Garry Cardinale lidera a compra do Milan ao Elliott Fund (também americano) por um valor total de cerca de 1,2 bilhões de euros (R$ 6 bilhões, na cotação de atual).

No entanto, LeBron James não é o único que participará da compra do Milan. Também estão envolvidos nas negociações: o New York Yankees, de propriedade da família Steinbrenner, e o Main Street Advisors, fundo de Los Angeles que conta com o astro da NBA. Quem também protagoniza a lista de investidores é o rapper canadense Drake, também ligado as empresas de investimento que LeBron faz parte.

James já tem uma longa associação com Cardinale, já que a RedBird, a empresa que Garry administra, é acionista da SpringHill - associada à LeBron - e do Fenway Sports Group, que controla o Liverpool e o Boston Red Sox.