Grande fase

Artilheiro da Série B, capixaba Pedro Rocha entra na mira do São Paulo

Atacante do Remo vive boa fase e começou a ser monitorado pelo Tricolor Paulista após lesão de André Silva

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:24

Pedro Rocha é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Remo Crédito: Mateus Dutra/AGIF/Folhapress)

O São Paulo avalia a contratação do atacante Pedro Rocha, do Remo, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Grêmio, o capixaba de 29 anos soma 14 gols em 33 partidas nesta temporada, sendo 10 deles pela competição nacional, o que o coloca no topo da artilharia.

A busca por um centroavante ganhou urgência no Morumbi após a lesão de André Silva, que ficará fora de combate por tempo indeterminado. De acordo com o portal UOL, Pedro Rocha está entre os nomes discutidos pela diretoria para reforçar o elenco ainda em 2025.

O atacante chegou ao Remo no início do ano, após encerrar vínculo com o Criciúma, e assinou contrato até dezembro. No clube paraense, vive a temporada mais artilheira da carreira, sendo peça-chave na campanha que mantém o time na briga pelo acesso atualmente em sexto lugar na Série B.

Com passagens por Spartak Moscow (RUS), Flamengo, Athletico-PR e Fortaleza, Pedro Rocha acumula experiência em diferentes cenários do futebol brasileiro e internacional. O interesse do São Paulo, no entanto, ainda depende de negociações com o Remo e da definição de prioridades no mercado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta