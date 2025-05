Futebol capixaba

Após marcar primeiro gol pelo Rio Branco-ES, Luiz Fernando mantém confiança na Série D

Ponta-direita veio do futebol paulista, mas irá enfrentar o Água Santa pela primeira vez

O Rio Branco-ES vem de derrota para a Portuguesa, na última partida pelo Grupo 6 da Série D, no qual Luiz Fernando foi um dos maiores destaques do Capa-Preta. Após marcar o primeiro gol pelo clube, o ponta-direita enfrenta o Água Santa, em busca de manter o nível individual e voltar a vencer.>

Aos 25 anos, Luiz Fernando colecionou passagens recentes pelo Primavera, clube do futebol paulista. De volta a São Paulo, o ponta-direita ainda não jogou contra o Água Santa, mas conhece as condições que o Rio Branco-ES irá enfrentar em Diadema. >

Em boa fase, o atacante do Rio Branco-ES se mantém confiante na vitória da partida deste sábado. Apesar da derrota na última rodada, Luiz Fernando acredita que, com a equipe concentrada, o Brancão tem a capacidade de vencer qualquer equipe da Série D, seja em casa ou fora.>

- Nunca joguei lá, mas eu conheço alguns jogadores que estão lá e outros que já foram à Diadema. Então já tenho boas referências sobre como vai ser a partida. Conheço o Água Santa, mas se o nosso time estiver concentrado, a gente consegue bater de frente com qualquer adversário. Estamos confiante e vamos lá, sem dúvida, para buscar o resultado positivo - disse Luiz Fernando ao ge.globo.>

Após a derrota frente à Lusa, o Rio Branco-ES dá seguimento à preparação em mais um duelo realizado em São Paulo. Na segunda rodada consecutiva no estado, o Capa-Preta irá enfrentar o Água Santa para buscar uma recuperação. Com o resultado deste final de semana, a liderança escapou e o Brancão caiu para a quarta posição, com seis pontos, ainda na zona de classificação à segunda fase. >