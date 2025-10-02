Home
Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a Seleção no lugar de lateral lesionado

O lateral-direito Vanderson, do Monaco, foi cortado mais uma vez da seleção brasileira.

IGOR SIQUEIRA

Agência FolhaPress

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:08

Vitinho, do Botafogo, é convocado para a Seleção
Crédito: MAURO PIMENTEL/AFP

O lateral-direito Vanderson, do Monaco, foi cortado mais uma vez da seleção brasileira. Assim como aconteceu na data Fifa passada, o técnico Carlo Ancelotti convocou Vitinho, do Botafogo, para o lugar dele. Vanderson se machucou no jogo desta semana pela Liga dos Campeões da Europa, contra o Manchester City. O problema foi muscular, na coxa.

Vitinho será o terceiro jogador do futebol brasileiro na lista para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Além dele, Ancelotti levou Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, como representantes do mercado nacional. Vitinho se junta a Wesley como opções da seleção para a lateral direita, assim como foi nos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

Vitinho já trabalhou com Paul Clement, um dos auxiliares de Ancelotti, e atualmente joga no Botafogo treinado pelo filho do técnico da seleção, Davide Ancelotti.

