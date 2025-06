Neste sábado

Alex Telles frisa força de Botafogo e Palmeiras no Mundial: ‘Preparados para um jogo histórico’

Equipes brasileiras se enfrentam nas oitavas de final, em duelo marcado para sábado

Publicado em 27 de junho de 2025 às 14:40

Alex Telles discute com Simeone, treinador do Atlético de Madrid, durante o Mundial de Clubes. Crédito: Foto: Harry How/Getty Images via AFP

Experiente e com jogos decisivos no currículo por onde passou, o lateral-esquerdo Alex Telles prevê um grande jogo entre Botafogo e Palmeiras neste sábado, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogador destaca os confrontos e a rivalidade com o oponente nos últimos anos para prever um “duelo histórico” na Filadélfia. >

As equipes se enfrentam no Lincoln Financial Field neste sábado, a partir das 13 horas (de Brasília) sem possibilidade de derrota. A abertura das oitavas de final já garante uma equipe do País nas quartas e será um teste de fogo para ambos. Empolgado depois de ganhar do poderoso Paris Saint-Germain, por 1 a 0, na fase de grupos, o time carioca espera levar a melhor sobre os comandados de Abel Ferreira.>

“Um confronto disputado, a gente sabe o que foram os últimos jogos entre Botafogo e Palmeiras, jogos importantes, decisivos, e mostraram o quanto as equipes estão preparadas e têm um bom futebol”, ressaltou Alex Telles à TV Botafogo e demais jornalistas presentes nos Estados Unidos.>

O jogador de 32 anos está empolgado e confiante depois de o Botafogo levar a melhor sobre o Palmeiras nas oitavas da Libertadores de 2024 (2 a 1 no Rio e 2 a 2 no Allianz Parque) e também nos dois turnos do Brasileirão (3 a 1 em casa e 1 a 0 fora), campeonatos nos quais saiu campeão. Neste ano, também pelo Nacional, empataram sem gols no estádio alviverde com supremacia dos visitantes.>

“Não tenho dúvidas que estas oitavas do Mundial serão um jogo histórico e decidido nos detalhes. Um desafio muito grande para nós e estaremos preparados para isso”, completou Alex Telles.>

Para a partida, o técnico Renato Paiva não contará com o volante Gregore, suspenso por acumulo de cartões amarelos. Allan e Marlon Freitas estão mantidos na marcação, com o jovem Newton e Danilo Barbosa podendo formar um trio defensivo. O técnico português pode surpreender, também, colocando mais um meia ou voltando com o atacante Mastriani como titular, o que fez na estreia.>

