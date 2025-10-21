Na bronca

Vitória Cup não terá jogos no ES em 2026: "sem apoio", diz organizador

Um dos organizadores da competição que rolou em julho no Espírito Santo, Vinicius Domingues ficou insatisfeito com baixa adesão do público e com o falta apoio do poder público

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:32

Com boa atuação de Neymar, o Santos venceu a Desportiva no Kleber Andrade pela Vitória Cup Crédito: Vitor Jubini/ A Gazeta

A Vitória Cup não acontecerá em solo capixaba na temporada 2026. A organização da competição foi enfática ao declarar que o Espírito Santo não se importou com o torneio, que no ano que vem acontecerá em outros locais do país. Ainda assim, participação em outros projetos de clubes do Estado não foram descartados.

A competição amistosa ganhou vida em 2025, e teve em sua primeira edição, a participação de clubes locais como a Desportiva Ferroviária, e times de relevantes no cenário sul-americano, como Santos, Cruzeiro, Defensa y Justicia e Banfield. O torneio aconteceu todo no Espírito Santo, e tinha o propósito de expandir a marca do futebol local para todo o país.

A motivação inicial, porém, passou a ser questionada quando o evento enfrentou a falta de auxílio de empresas e dos governantes capixabas, como afirmou Vinicius Domingues, organizador do evento e ex-dirigente da Tiva.

"A Vitória Cup nasceu com o objetivo de ser concentrada no Espírito Santo, de crescer no estado, mas o próprio público não deu retorno. Não se tem nem o apoio do governo, o governo não ligou para o evento, ajudou no policiamento e no estádio, mas nenhum investimento. Batemos na porta, fomos atrás, tentamos conversar com a Prefeitura de Vitória, com a Prefeitura de Vila Velha, com a de Cariacica e com o governo do estado, mas nenhum ajudou o projeto. Ninguém fez força para manter o projeto no Espírito Santo", relatou o organizador, em entrevista para o ge.globo.

O esvaziamento das arquibancadas incomodou significativamente o empresário. Os times não viram o estádio cheio nem em partidas com superestrelas mundiais, como o caso do embate da Tiva com o Santos, que teve Neymar como atrativo. Fatores como a ausência de patrocínios de empresas capixabas, complementaram a insatisfação.

"A gente teve jogos, principalmente da Desportiva Ferroviária, onde compareceram menos de 100 pessoas, então como a gente vai trazer grandes clubes internacionais para jogar no Estado? Todas as empresas locais com as quais tivemos parceria foram apoiadoras, mas nenhuma foi patrocinadora do evento, todos os patrocínios que tivemos foram de empresas de fora. Por ser capixaba, eu queria fazer o Estado ser visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro", afirmou Vinicius.

Apesar da frustração com a repercussão da competição no Espírito Santo, o organizador demonstra vontade de tomar parte em projetos esportivos de impacto. Mesmo fora do corpo diretor da Locomotiva Grená, Vinicius Domingues admite negociações da empresa para assumir o controle da SAF do clube.

"Hoje a gente está negociando assumir a SAF, com a minha empresa, a Vitória Cup, mas está nas mãos dos nossos advogados tocar essa conversa com a gestão atual, eu não estou presente nas negociações, mas espero que dê tudo certo", afirmou o ex-diretor geral da Tiva.

Futuro da Vitória Cup

Mesmo afastada do Espírito Santo, a Vitória Cup vai seguir com grandes clubes como protagonistas, e o Botafogo é um dos times já confirmados na disputa do ano que vem. Além do Glorioso, que será também patrocinado pela competição o Vélez Sarsfield, da Argentina, o Sporting Cristal, do Peru, e o América de Cali, da Colômbia, foram oficializados na edição 2026 do torneio, que deve contar também com equipes europeias de alto escalão.

"Vamos receber clubes europeus no próximo ano, clubes da Espanha, Inglaterra, Alemanha, times que disputam a Liga dos Campeões e que tem muita visibilidade, só que o Estado, pelo modo que tratou a competição, não merece receber esses jogos, não merece receber esses clubes", adicionou o empresário.

A Vitória Cup terá, no mínimo, 12 jogos no ano que vem e vai servir como pré-temporada para os clubes do Velho Continente como prometido pela organização, que confirmou também a participação do Botafogo em duas partidas da competição.

