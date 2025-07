Vitória Cup

Veja os valores dos ingressos para Desportiva x Santos no Kleber Andrade

O partida acontece nesta quinta-feira (10), às 20h. As vendas das entradas já começou na internet

Neymar estará presente em solo capixaba e vai desfilar seu talento em Cariacica. Isso porque Santos e Desportiva irão se enfrentar pela Vitória Cup nesta quinta-feira (10) no estádio Kleber Andrade, às 20h.>

O craque é a principal atração do amistoso, que já está com a venda de ingressos aberta. As entradas estão saindo a R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia-solidária, que está disponível para o público geral desde que a compra acompanhe um quilo de alimento não perecível.>