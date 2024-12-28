Taça, marca em evidência e nova realidade! O 1° ano do Rio Branco SAF

CEO do Rio Branco-ES, Renato Antunes Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Por Tiago Taam

O Rio Branco fechou a primeira temporada sob a gestão do grupo de investidores que adquiriu 90% da SAF Capa-Preta. E m 2024, o clube levantou o título do Campeonato Capixaba , garantiu as vagas para a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde, estruturou a categoria de Sub-20, fechou com novos patrocínios e espera quadruplicar o orçamento para o próximo ano.

CEO da Sociedade Anônima do Futebol, o empresário Renato Antunes acredita que o balanço da temporada foi positivo, principalmente em relação ao departamento de futebol do clube. Em campo, o grande trunfo capa-preta foi o título do Estadual, conquistado no primeiro semestre.-

"Atingimos o nosso principal objetivo que era ser campeão estadual. Isso trouxe a oportunidade de jogar um calendário cheio em 2025. Quando construímos o planejamento de 2024, queríamos o título estadual e, por consequência, as vagas na Copa do Brasil, Série D e Copa Verde. O balanço é muito positivo, muitos aprendizados, tanto na vitória quanto na derrota", afirmou Renato Antunes.

Apesar da felicidade com o sucesso esportivo no ano, Renato Antunes frisa o momento ruim vivido na Copa ES. O mandatário acredita que, apesar dos resultados negativos, foi de suma importância adquirir experiência para não errar durante os próximos momentos vitais do projeto.

"Acho que se eu pudesse passar por tudo novamente, eu passaria, porque nos trouxe casca e nos mostra como que é esse processo de não atingir os nossos objetivos. Todo aprendizado foi um período muito rico para a gente. Tudo é muito novo, então certamente foi um período de muitos aprendizados, tanto do planejamento quanto da execução do nosso programa. Acho que ficou claro que não foi bem executado, e isso nos traz muitos aprendizados para quem não repita, mas também isso foi muito bom. Então eu acho que foi um período muito rico de aprendizado", disse.

Aproveitamento do Rio Branco em 2025





Campeonato Capixaba: Campeão. 15 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 71,1% de aproveitamento.

Campeão. 15 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 71,1% de aproveitamento. Copa Espírito Santo: Eliminado na 2ª fase. 16 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. 39,5% de aproveitamento

Eliminado na 2ª fase. 16 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. 39,5% de aproveitamento Copa Verde: Eliminado nas oitavas de final. 2 jogos, 1 vitória e uma derrota. 50% de aproveitamento

Rio Branco comerando na temporada 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A montagem de elenco feita para a temporada 2024 foi feita com uma 'simples' proposta: ser campeão estadual. Dessa forma, Renato Antunes tinha como planejamento a contratação de atletas com experiência no cenário capixaba, sem se importar com um possível retorno financeiro imediato. Esse é o recado do CEO, que novamente 'arquitetou' um plantel com experiência no grande torneio do ano, o Campeonato Brasileiro Série D 2025.

"Os jogadores experientes vieram com um objetivo muito específico, que era ser campeão estadual. O foco do Rio Branco é o sucesso esportivo. É isso que a gente entende que vai mudar a nossa vida. Então, nosso planejamento, ele envolve um período longo de investimentos com objetivos esportivos a serem cumpridos. Quando a gente olha para o elenco formado em 2024, a gente trouxe jogadores que sabiam jogar a competição e que iriam nos ajudar a atingir o nosso objetivo. Nesse primeiro momento, a gente não está construindo um projeto que envolva revenda de atletas", relatou.

Crescimento da Marca

Um dos destaques no ano alvinegro foi o aumento da exposição da marca. Após a concretização da SAF, volta das conquistas e calendário cheio para 2025, o Rio Branco acertou patrocínios de renome no mercado. A estratégia de Renato Antunes e seus sócios era clara e gerou frutos: alto investimento em atletas experientes, títulos, maior exposição e retorno financeiro no extracampo.

Ao fim da temporada 2024, a diretoria capa-preta avançou em negociações importantes, que levaram o nome do clube para o território nacional. Foi assim com Bruno Silva (ex-Botafogo), acerto com Kappa (nova fornecedora de materiais) e Zé Delivery (patrocinadora).

"Tudo isso acontece porque a gente teve sucesso esportivo no primeiro ano. Essas oportunidades são geradas naturalmente por ter um calendário com 50 partidas e com um público que quase multiplicou por dez (em comparação com 2023). As empresas olham isso. Então, o torcedor só vai confiar na gente e no nosso projeto se a gente continuar vencendo. É isso que atrai grandes parceiros, que antes não olhavam para o futebol capixaba", opina o CEO.

No primeiro ano da SAF, o Rio Branco aumentou em massa o investimento em relação a 2023, que foi última temporada de controle associativo no futebol do clube. Após o título estadual e as cinco competições asseguradas para 2025, o CEO alvinegro não fala em valores, mas revela que o orçamento sofrerá um aumento de quatro vezes em comparação a 2024.

"A nossa receita deve ter uma receita quatro vezes maior do que foi em 2024. Já tínhamos feito um aumento significativo em 2023, só que ano que vem teremos uma receita garantida de premiações maior do que a receita inteira de 2024. Então, se a gente não ganhar nenhum jogo no próximo ano, a gente já terá uma receita maior só com as premiações de 2025 em comparação a 2024. A tendência, pelo interesse do mercado, é que vamos triplicar o valor de patrocínios", afirmou.

CT Capa-Preta

Elenco do Rio Branco se apresenta para pré-temporada Crédito: Cid Costa/Rio Branco SAF

Um dos compromissos da SAF Capa-Preta é a construção de um Centro de Treinamento. Até o momento, o clube conversa com prefeituras da Grande Vitória e avalia os melhores terrenos para a construção. A expectativa é que no próximo ano o tema ganhe força nos bastidores do clube, que planeja entregar as obras em torno de cinco anos.

"Em paralelo, a gente vem tendo conversas e buscando a melhor localização, mas ainda vai levar um tempo. Nosso projeto inicial era de entregar isso em até cinco anos, então nós temos algum tempo pela frente, mas é um grande objetivo. Então, 2025 é o ano que a gente avança com mais velocidade nos estudos de localização, para que em 2026 tenhamos mais projetos prontos para entregar isso em dois, três anos", contou Renato Antunes.

Enquanto isso, a gestão capa-preta realiza melhorias no atual local de trabalho diário do clube. No Bairro de Fátima, na Serra, o clube da Aert recebe treinamentos do profissional e sub-20 do Rio Branco. Após o fim da Copa Espírito Santo, o espaço ganhou investimento da SAF para evoluir em paralelo ao elenco alvinegro. O projeto da diretoria é que a evolução do atual CT seja feita em fases.

"Na fase zero, que é onde estávamos em 2024, o objetivo era ter estrutura mínima para que a gente conseguisse performar nesse meio tempo. Então, trouxemos a estrutura básica. Nesses quatro ou cinco anos, até a gente conseguir entregar esse projeto, a gente precisa ter uma estrutura condizente com os nossos projetos esportivos. O CT da Aert, que estamos alugando, ele vai andar em paralelo até a estrutura básica. A gente vai continuar evoluindo aqui, melhorando o dia a dia, porque é aqui que faz com que a gente tenha todo o projeto que funcione", finalizou o CEO.