Santos de Neymar vai jogar contra a Desportiva nesta quinta-feira (10)

O amistoso vai acontecer no Kleber Andrade, e o confronto será válido pela quinta partida da Vitória Cup

Publicado em 7 de julho de 2025 às 16:44

Neymar em treino pelo Santos Crédito: Santos FC

A Desportiva vai enfrentar o Santos, de Neymar e cia, em mais uma partida da Vitória Cup. Em contato com a equipe de A Gazeta Esportes nesta segunda-feira (07), um dos organizadores da Vitória Cup informou que o jogo está confirmado, e vai acontecer na próxima quinta-feira (10), às 20h, no estádio Kleber Andrade. A organização vai divulgar todas as informações até o final do dia.>

A Locomotiva Grená foi a anfitriã do torneio internacional que teve a participação de Cruzeiro, Banfield e Defensa y Justícia que, em teoria, se encerrou no último domingo (06), e agora terá mais uma oportunidade de jogar contra um gigante do futebol mundial.>

Paralelo a isso, a Desportiva Ferroviária tem compromisso com a Copa ES 2025, no próximo domingo (13), no duelo diante do Rio Branco VN, válido pelo jogo de volta das quartas de final da competição.>

