Rio Branco bate a Desportiva, vai à final do Capixabão Sub-20 e garante vaga na Copa SP

Assim como no jogo de ida, meia Breno Melo decide e classifica o capa-preta para a disputa do título

Publicado em 31 de maio de 2025 às 17:12

Rio Branco venceu a Desportiva, se classificou para a final do Capixabão Sub-20 e garantiu vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Vice-campeão no ano passado, o Rio Branco está novamente nas finais do Campeonato Capixaba Sub-20. Na tarde deste sábado (31), no jogo de volta das semifinais, disputado no estádio Marcos José Campagnaro, em Ibiraçu, o Capa-Preta derrotou a Desportiva Ferroviária, por 2 a 0. Como venceu a partida de ida, por 1 a 0, o Brancão avançou à decisão e garantiu a vaga para a Copa SP de Futebol Júnior do ano que vem. >

O Rio Branco vai enfrentar nas finais o Forte FC. O time de Afonso Cláudio eliminou o favorito e atual campeão Porto Vitória, com um triunfo de 2 a 1, no jogo de ida, e um empate em 2 a 2, na sexta-feira (30). >

O Jogo

No jogo de ida, Breno Melo foi o autor do gol da vitória, em um chute da entrada da área. Neste sábado, na volta, a história se repetiu. Aos 21 minutos do segundo, após cobrança de lateral, o meia tabelou com Rafael e finalizou rasteiro, também da entrada da área. A bola bateu no rodapé da trave direita do goleiro Otávio e entrou. Aos 41, o Capa-Preta garantiu a classificação, com um gol de Heytor, após uma saída errada da defesa da Tiva. >

As finais do Campeonato Capixaba Sub-20 2025, entre Rio Branco e Forte FC, estão previstas para serem realizadas nos dois próximos finais de semana. No entanto, após a definição dos finalistas, existe a possibilidade do título ser decidido em um jogo único.>

>

