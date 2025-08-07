Série D

Rio Branco anuncia a contratação do atacante Iury Tanque

Jogador ficará disponível para estrear no sábado (09), quando o Rio Branco enfrenta o Luverdense-MT, às 17h, no Estádio Kleber Andrade

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:25

Rio Branco anuncia a contratação do atacante Iury Tanque, último reforço da temporada Crédito: Thiago Davila/ Rio Branco

O Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (7) a contratação do atacante Iury Tanque, ex-CSA, Nacional-AM e Marcílio Dias-SC. O centroavante de 30 anos é o último reforço do clube capa-preta para a temporada 2025, já que a janela de inscrições para o Campeonato Brasileiro da Série D finaliza nesta sexta-feira (8).

Iury chegou ao clube nesta quinta-feira (7) para seu primeiro trabalho com o elenco. Ele ficará disponível para estrear no sábado (9), quando o Rio Branco enfrenta o Luverdense-MT, às 17h, no Estádio Kleber Andrade, no jogo de volta válido pela segunda fase da Série D.

A chegada de Iury chega para suprir a saída do atacante Jacó, negociado nesta semana. Por não poder mais contratar atletas oriundos da Série D - após atingir o limite de três jogadores vindos da divisão -, o Rio Branco trouxe seu novo centroavante do Anapolina-GO, campeão da segunda divisão do futebol goiano no último final de semana. Iury Tanque foi o principal destaque da equipe e artilheiro da competição, com seis gols.

O atleta também soma passagens pelo futebol alagoano (CSA) e catarinense (Marcílio Dias), na última temporada. Em 2023, Tanque marcou 22 gols em 38 jogos. Ele iniciou a temporada no Manauara-AM, onde foi vice-campeão amazonense e artilheiro da competição com 8 gols em 13 jogos.

Ao fim do Estadual, o atacante acertou sua ida ao Nacional-AM, onde se tornaria o destaque da equipe na Série D do Brasileiro. Iury marcou sete vezes, sendo o artilheiro do time da divisão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta